Galatasaray - Fenerbahçe maçında bilet devri yapılabilir mi? Bilet devir işlemleri...

Madde 6 "Biletler satışa çıktığı anda bilet transferi yapılabilir. Ancak ev sahibi kulüp, her türlü hukuki ve cezai sorumluluk kendilerinde olmak kaydıyla, bilet satışına başlamadan önce bilet satışını yapan firma yetkililerinden yazılı olarak talepte bulunması halinde maç saatinden 24 saat öncesine kadar bilet transfer kısıtlaması uygulayabilir."

Bu durumda, haksız kazanç ve karaborsa bilet satışının önüne geçebilmek, dolayısıyla taraftarımızın mağduriyetini önlemek amacı ile, tüm risklerini üstlenerek almış olduğumuz kararımız maçtan önceki son 24 saat için geçerliliğini yitirecektir.