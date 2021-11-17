A Milli Takım Türkiye’ye döndü

FIFA 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G grubu son maçında deplasmanda Karadağ'ı 2-1 mağlup eden A Milli Futbol Takımı, Türkiye'ye geldi. Karadağ'dan kalkan özel uçakla İstanbul Havalimanı'na inen ay-yıldızlı kafile, kendilerini bekleyen araçlarla havalimanından ayrıldı.

A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası'na katılabilmek için mart ayında iki play-off müsabakası oynayacak.

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