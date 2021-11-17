2022 Dünya Kupası play-off kura çekimi ne zaman? Play-off kura çekimi Türkiye’nin rakipleri kimler?

PLAY-OFF NASIL OYNANACAK?

Katar'da düzenlenecek olan 2022 FIFA Dünya Kupası'na Avrupa'dan 3 takım daha play-off turunun ardından katılma hakkı elde edecek.

12 takımın katılacağı ve tek maçlı eleminasyon sistemiyle oynanacak olan play-off turunun yarı finalinde seribaşı olan takımlar, ev sahibi avantajına sahip olacak. Play-off turunun yarı final aşamasını geçen 6 takım, play-off finali oynayacak ve bu eşleşmeleri kazanan 3 takım, Dünya Kupası bileti alacak.