2022 Dünya Kupası play-off kura çekimi ne zaman? Play-off kura çekimi Türkiye’nin rakipleri kimler?
Play-off kura çekimi Türkiye’nin rakipleri kimler? Dünya Kupası play-off kura çekimi ne zaman? 2022 Dünya Kupası elemeleri play-off turunda A Milli Futbol Takımımızın rakipleri belli oluyor. Karadağ’ı yenerek grubu 2. sırada bitiren Milli Takımımızın rakipleri arasında birbirinden zorlu ekipler bulunuyor. 10 grup ikincisi ve Uluslar Ligi’nden gelecek 2 takım, son 3 bilet için kıyasıya mücadele edecek. Peki; Dünya Kupası play-off kura çekimi ne zaman?
Dünya Kupası play-off kura çekimi Türkiye'nin rakipleri kimler? Dünya Kupası play-off kura çekimi ne zaman? 2022 Dünya Kupası elemelerinde play-offlara kalan 12 takım belli oldu. Karadağ'ı mağlup ederek son anda bilet almaya hak kazanan Millilerimizin play-off turundaki rakibi kura çekilişiyle belli olacak. İki tur üzerinden tek maç halinde oynanacak play-off turu sonunda 3 takım daha kupaya katılabilecek.
DÜNYA KUPASI PLAY-OFF KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
Play-off kura çekimi 26 Kasım 2021 Cuma tarihinde, TSİ 19.00'da gerçekleşecek. Kuraya İsviçre, Zürih'teki FIFA merkezi ev sahipliği yapacak.
TÜRKİYE'NİN RAKİPLERİ KİMLER?
SERİBAŞI OLAN TAKIMLAR
Portekiz
İskoçya,
İtalya,
Rusya,
İsveç,
Galler
SERİBAŞI OLMAYAN TAKIMLAR
Türkiye
Polonya,
Kuzey Makedonya,
Ukrayna,
Avusturya,
Çekya
PLAY-OFF NASIL OYNANACAK?
Katar'da düzenlenecek olan 2022 FIFA Dünya Kupası'na Avrupa'dan 3 takım daha play-off turunun ardından katılma hakkı elde edecek.
12 takımın katılacağı ve tek maçlı eleminasyon sistemiyle oynanacak olan play-off turunun yarı finalinde seribaşı olan takımlar, ev sahibi avantajına sahip olacak. Play-off turunun yarı final aşamasını geçen 6 takım, play-off finali oynayacak ve bu eşleşmeleri kazanan 3 takım, Dünya Kupası bileti alacak.
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