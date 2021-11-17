Sivasspor’dan golcü hamlesi! Salomon Rondon koptu geliyor

Tüm mesaisini forvet transferine harcayan Sivasspor 'un listesine son olarak Salomon Rondon girdi. Çin'in Dalian takımında forma giyerken uzun bir süre Çaykur Rizespor 'un da görüşme halinde olduğu oyuncu Everton'a gitmişti. Premier Lig'de 7 maça çıkıp gol katkısı veremeyen yıldız oyuncunun devre arasında ayrılma ihtimali gündemde. Menacerler tarafından Sivas'a bu konuda bir öneri yapıldı. Teknik direktör Rıza Çalımbay'ın da maliyet konusu aşılırsa oyuncuyu takımında görmek istediği ifade ediliyor.

ŞARTLAR ZORLANACAK

31 yaşındaki futbolcu Çin'de çıktığı 25 maçta 14 gol, 7 asistlik bir performans yapmıştı. Bir ara adı Beşiktaş 'la da ciddi şekilde geçen oyuncu için Sivasspor tüm şartları zorlayacak.