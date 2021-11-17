Türkiye’nin playoff rakipleri kimler, hangi takımlar? Playoff maçları ne zaman, hangi tarihte oynanacak? İşte muhtemel rakipler...

Türkiye'nin playoff rakipleri kimler, hangi takımlar? Playoff maçları ne zaman, hangi tarihte oynanacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Karadağ deplasmanında galibiyetle dönen milliler play-off oynamaya hak kazandı. Karşılaşmanın ardından play-off rakipleri ve tarihleri hakkında detaylar merak edilmeye başlandı. İşte, Türkiye'nin playoff rakipleri kimler, hangi takımlar? Playoff maçları ne zaman, hangi tarihte oynanacak?

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri sona erdi.