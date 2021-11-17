17 Kasım 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Türkiye'nin playoff rakipleri kimler, hangi takımlar? Playoff maçları ne zaman, hangi tarihte oynanacak? İşte muhtemel rakipler...

Türkiye'nin playoff rakipleri kimler, hangi takımlar? Playoff maçları ne zaman, hangi tarihte oynanacak? İşte muhtemel rakipler...

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.11.2021 Güncelleme Tarihi: 17.11.2021
ABONE OL
Türkiye’nin playoff rakipleri kimler, hangi takımlar? Playoff maçları ne zaman, hangi tarihte oynanacak? İşte muhtemel rakipler...

Türkiye'nin playoff rakipleri kimler, hangi takımlar? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milli Takımımızın Karadağ'ı mağlup etmesinin ardından Dünya Kupası elemeleri için playoff oynamaya hak kazandı. Karşılaşmanın ardından play-off maçlarının oynanacağı tarihler merak ediliyor. İşte, Türkiye'nin playoff rakipleri kimler, hangi takımlar? Playoff maçları ne zaman, hangi tarihte oynanacak? İşte muhtemel rakipler...

Türkiye'nin playoff rakipleri kimler, hangi takımlar? Playoff maçları ne zaman, hangi tarihte oynanacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Karadağ deplasmanında galibiyetle dönen milliler play-off oynamaya hak kazandı. Karşılaşmanın ardından play-off rakipleri ve tarihleri hakkında detaylar merak edilmeye başlandı. İşte, Türkiye'nin playoff rakipleri kimler, hangi takımlar? Playoff maçları ne zaman, hangi tarihte oynanacak?

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri sona erdi.

Türkiye A Milli Futbol Takımı'mız son maçında Karadağ'ı mağlup ederken, Norveç'in de Hollanda'ya mağlup olmasıyla grubunu ikinci tamamladı ve play-off oynamaya hak kazandı.

Millilerimizin play off turundaki rakibi 19 Kasım Cuma günü çekilecek kura ile belli olacak.

Türkiye, kurada seri başı olarak yer alamayacak.

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Karadağ'ı 2-1 yenen A Milli Futbol Takımı, G Grubu'nu ikinci sırada tamamlayarak play-off'larda mücadele hakkı elde etti.

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası play-off'unda seri başı olamadı. Millilerin muhtemel rakipleri Portekiz, İskoçya, İtalya, Rusya, İsveç ve Galler oldu.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA