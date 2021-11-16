Karadağ - Türkiye CANLI ANLATIM
A Milli Futbol Takımımız, Dünya Kupası Elemeleri kapsamında kritik bir maça çıkıyor. Stefan Kuntz yönetiminde Letonya ve Cebelitarık'ı yenen Türkiye, Karadağ'ı da devirerek Dünya Kupası'na gitmek istiyor. Karadağ - Türkiye maçının canlı anlatımını ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.
A Milli Takımızın Karadağ'ı mağlup etmesi ve Hollanda'nın Norveç'e yenilmesi durumunda Dünya Kupası'na doğrudan katılma hakkı elde edeceğimiz maç Türk futbolu için büyük öneme haiz.
KARADAĞ - TÜRKİYE MAÇI CANLI ANLATIM
MUHTEMEL 11'LER
KARADAĞ: Sarkic, Vesovic, Savic, Vujacic, Radunovic, Jovovic, Jankovic, Haksabanovic, Tomasevic, Beciraj, Osmajic
TÜRKİYE: Uğurcan, Zeki, Çağlar, Merih, Caner, Berat, Hakan, Abdülkadir, Kerem, Halil, Burak.
MİLLİ TAKIM AVANTAJI ELDE ETTİ!
Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 9. maçında Cebelitarık karşısında 6-0'lık galibiyete imza atan A Milli Futbol Takımı, Norveç'in puan kaybetmesiyle 2. sıraya yükseldi ve gruptan çıkmak için avantaj yakaladı.
Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda mücadele eden A Milli Futbol Takımı, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda konuk ettiği Cebelitarık'ı Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu (2), Merih Demiral, Serdar Dursun ve Mert Müldür'ün golleriyle 6-0 mağlup ederken son maçlar öncesinde hem moral kazandı hem de Norveç'in Letonya karşısında puan kaybetmesiyle grupta 2. sıraya yükseldi. Bu sonuçla gruptaki puanını 18'e yükselten A Milli Takım, 4 olan averajını da 10'a çıkarmayı başardı ve averaj farkında Norveç'i 1 golle geride bırakmayı başardı. Karadağ ile deplasmanda karşı karşıya gelecek olan milliler, Hollanda'nın Norveç'i ağırlayacağı son haftada kazanarak gruptan çıkmanın hesaplarını yapıyor.
TÜRKİYE GRUPTAN NASIL ÇIKAR?
Türkiye'nin gruptan lider olarak çıkabilmesi için Karadağ maçını da kazanması, Hollanda'nın ise sahasında karşılaşacağı Norveç'e mağlup olması gerekiyor.
Hollanda'nın grubu lider olarak tamamlayacağı senaryoda ise milli takım son maçını kazandığı taktirde, Hollanda-Norveç maçının sonucu beklenilecek. Norveç milli takımı, A Milliler'in rakibine attığı farktan 2 fazlasını Hollanda kalesine gönderemediği durumda play-off bileti Ay-Yıldızlı ekibimizin olacak.
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