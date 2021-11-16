Son dakika: Karadağ Türkiye maçı öncesinde Covid-19 şoku! Testi pozitif çıktı

SON DAKİKA SPOR HABERİ: A Milli Takımımız, bu akşam Karadağ ile son derece kritik bir maça çıkacak. 2022 Dünya Kupası'na katılmak isteyen ay-yıldızlılar, deplasmanda 3 puan peşinde. Zorlu müsabaka öncesi rakibimiz Karadağ'a bir kötü haber daha geldi.