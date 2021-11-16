Son dakika: Karadağ Türkiye maçı öncesinde Covid-19 şoku! Testi pozitif çıktı
Son dakika spor haberi: Türkiye bu akşam 2022 Dünya Kupasına katılabilmek için son maçında Karadağ'a konuk oluyor. Ev sahibi ekipte ise kritik maç öncesi Covid-19 şoku yaşanıyor. Son maçlarda ilk 11'de sahaya çıkan forvet oyuncusu Uros Djurdjevic'in Covid-19 test sonucunun pozitif çıktığı duyuruldu. Karadağ Futbol Federasyonu daha önce 2 futbolcunun test sonucunun pozitif olduğu açıklanmıştı.
SON DAKİKA SPOR HABERİ: A Milli Takımımız, bu akşam Karadağ ile son derece kritik bir maça çıkacak. 2022 Dünya Kupası'na katılmak isteyen ay-yıldızlılar, deplasmanda 3 puan peşinde. Zorlu müsabaka öncesi rakibimiz Karadağ'a bir kötü haber daha geldi.
Daha önce Jovetic ve Kosovic'in koronavirüse yakalandığı duyurulmuştu. Bir ismin daha salgına yakalandığı duyuruldu.
Karadağ Futbol Federasyonu, Uros Djurdjevic'in de koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Tecrübeli forvet oyuncusu son maçlarda ilk 11'de oynamıştı.
Karadağ Futbol Federasyonu şu açıklamayı yaptı: Futbolcu Uros Djordjevic'in koronavirüs testi pozitif çıkmıştır. Aşı olmayan futbolculara uygulanan düzenli test sonucunda koronavirüs taşıdığı tespit edilmiştir. Takımdan derhal izole edilmiştir.
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