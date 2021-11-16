Dünyanın gündeminde düşmüyor! Her maçta aynı tartışma
İran Kadın Futbol Milli Takımı'nın kalecisi Zohreh Koudaei, Ürdün karşısında kurtardığı penaltılarla değil, hakkındaki cinsiyet tartışmalarıyla futbol kamuoyunun gündemine oturdu.
2022 AFC Kadınlar Asya Kupası Elemeleri'nde G Grubu'nda yer alan İran, son maçında Ürdün ile karşılaştı. Normal süresi golsüz sona eren mücadelede seri penaltı atışlarına geçildi. İki kurtarış yapan ve İran'ın maçı 4-2 kazanarak kupaya katılmasını sağlayan kaleci Koudaei, bu başarısıyla değil Ürdün Futbol Federasyonunun iddiasıyla tartışmaların odağındaki isim oldu.
Asya Futbol Konfederasyonuna (AFC) bir mektup gönderen Ürdün Futbol Federasyonu, "söz konusu oyuncunun ve takımdaki diğer kişilerin uygunluğunu araştırmak için bağımsız tıp uzmanlarından oluşan bir kurul tarafından şeffaf ve net bir soruşturma başlatılmasını" talep etti.
Ürdün tarafının ciddi iddialarına karşın AFC'den henüz resmi bir açıklama gelmezken, İran Milli Takımı Yöneticisi Maryam Irandoost sert tepki gösterdi.
"İDDİALAR, İRAN KARŞISINDA YENİLGİYİ KABUL ETMEMEK İÇİN BAHANE"
Maryam Irandoost, ülkesinin Varzesh3 isimli spor haberleri portalına yaptığı açıklamada, "Sağlık personeli, milli takımdaki her oyuncuyu hormonlar açısından dikkatle inceledi. Hiçbir taraftarın endişelenmesine gerek yok." dedi.
AFC'nin istediği bütün belgeleri vakit kaybetmeden göndereceklerini belirten Irandoost, "Bu iddialar, İran karşısında yenilgiyi kabul etmemek için bahane. Ürdün kendisini grupta favori olarak görüyordu. Kaybettiklerinde de sorumluluktan kaçmak için sahte bahanelere sığındılar." yorumunu yaptı.
İRAN'IN BAŞI GEÇMİŞTE DE AĞRIDI
İran Kadın Futbol Milli Takımı'nda erkek oyuncuların olduğu iddiası ilk kez gündeme gelmiyor.
2015 yılında da milli takımda yer alan 8 futbolcunun cinsiyet değiştirmeyi planladığı ancak ameliyat olmadığı halde milli takımda yer aldığı iddiası İngiliz basınında yer almış, olay İranlı yetkililerin kadrodaki futbolculara cinsiyet testi yapılması talimatıyla sonuçlanmıştı.
2014 yılında yine dört kadın milli takım futbolcusuyla ilgili benzer iddialar gündeme gelmişti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kuraklık desteği ne zaman yatacak? 2021’de çiftçiye kuraklık desteği ödemeleri ne zaman yatar?
- Arctic Monkeys İstanbul konser biletleri satışa çıktı mı? Arctic Monkeys bilet fiyatları ne kadar?
- AFAD personel alımı 2021! AFAD 1749 personel alımı başvuru nasıl yapılır? Şartlar nelerdir?
- İzinli mahkumlar cezaevine ne zaman dönecek? Adalet Bakanlığı CTE açık cezaevi Kovid-19 izni ne zaman bitecek?
- 15 formülle erken emeklilik! Emekliliği öne çekmek için dilekçe vermek yetiyor! Başvurular SGK’ya yapılıyor!
- EDHO hangi kanalda, ne zaman başlıyor? 2021 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 7. sezon yayın tarihi belli oldu mu?
- Altın fiyatları son dakika: 16 Kasım gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? Altın fiyatları ne olacak?
- Galatasaray Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? 13. hafta GS FB derbisi ne zaman?
- CTE’den açıklama geldi mi? Cezaevi izinleri uzatıldı mı? Açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek?
- Profilo iflas mı etti? Profilo sahibi kimdir? 2.5 milyon TL alacak için…
- EGM personel alımı başvuru son günler! 2021 EGM hizmetli alımı başvuru nasıl yapılır? Kadro dağılımı ve şartlar...
- 31 Aralık yılbaşı ne zaman? Yılbaşı tatil mi? Yılbaşı tatili kaç gün olacak?