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2022 Dünya Kupası play-off maçları ne zaman oynanacak? Türkiye'nin rakipleri kimler? Levent Tüzemen A Haber'de açıkladı
A Milli Futbol Takımı'mızın 2022 Dünya Kupası'na gitmek için oynayacağı play-off turunda rakipleri belli oldu.
TÜRKİYE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ
Portekiz
İsveç
İtalya
İskoçya
Rusya
Galler
PLAY-OFF MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?
Hollanda'nın Karadağ ile berabere kalması Türkiye'ye liderlik şansını açmıştı ancak Portakallar evinde Norveç'i devirdi ve Dünya Kupası'na direk gidiş biletini cebine koydu. Türkiye ise Karadağ'ı deplasmanda devirerek grupta ikinci sırada yer aldı ve Dünya Kupası'na katılmak için zorlu bir play-off mücadelesi verecek. Gruplarını ikinci tamamlayan 10 takım ve UEFA Uluslar Ligi'nden gelecek iki takım, bu play-of'larda kozlarını paylaşacak. Maçlar 24-25 ve 28-29 Mart 2022 tarihlerinde oynanacak.
A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası play-off'unda seri başı olamadı.