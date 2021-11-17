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2022 Dünya Kupası play-off maçları ne zaman oynanacak? Türkiye'nin rakipleri kimler? Levent Tüzemen A Haber'de açıkladı

ahaber.com.tr
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Giriş: 17.11.2021 01:16
Güncelleme:17.11.2021 01:17
Son dakika spor haberi: Türkiye, deplasmanda 1-0 geriye düştüğü karşılaşmayı 2-1 yenerek grubunu 2.sırada tamamladı. 2022 Dünya Kupası'na katılabilmek için play-off mücadelesi verecek olan Millilerimizin muhtemel rakipleri kimler? A Spor yorumcusu Levent Tüzemen A Haber canlı yayınında A Millilerin muhtemel rakipleri Portekiz, İskoçya, İtalya, Rusya, İsveç ve Galler arasındaki şansını değerlendirdi. Öte yandan play-off maçları ise 2022 yılının Mart ayında oynanacak.

A Milli Futbol Takımı'mızın 2022 Dünya Kupası'na gitmek için oynayacağı play-off turunda rakipleri belli oldu.

TÜRKİYE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ

Portekiz
İsveç
İtalya
İskoçya
Rusya
Galler

PLAY-OFF MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?

Hollanda'nın Karadağ ile berabere kalması Türkiye'ye liderlik şansını açmıştı ancak Portakallar evinde Norveç'i devirdi ve Dünya Kupası'na direk gidiş biletini cebine koydu. Türkiye ise Karadağ'ı deplasmanda devirerek grupta ikinci sırada yer aldı ve Dünya Kupası'na katılmak için zorlu bir play-off mücadelesi verecek. Gruplarını ikinci tamamlayan 10 takım ve UEFA Uluslar Ligi'nden gelecek iki takım, bu play-of'larda kozlarını paylaşacak. Maçlar 24-25 ve 28-29 Mart 2022 tarihlerinde oynanacak.

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası play-off'unda seri başı olamadı.

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