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İspanyol devi Barcelona'dan Attila Szalai hamlesi

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Giriş Tarihi: 16.11.2021
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İspanyol devi Barcelona’dan Attila Szalai hamlesi

Fenerbahçe'ye transfer olduğu günden yana performansıyla hafızalarda iz bırakan Macar savunmacı Attila Szalai'nin talipleri her geçen gün artıyor. Atlatico Madrid'in ardından genç savunmacı için Barcelona'nın da devrede olduğu iddia edildi.

Fenerbahçe 'deki performansı ile kısa sürede Avrupa devlerinin radarına takılan Attila Szalai'nin talipleri artıyor. Atletico Madrid, Sevilla ve Chelsea'den sonra Barcelona'nın da Macar stoperi listesine aldığı ortaya çıktı.

Katalan ekibinin, Sarı-Lacivertlilerle 23 yaşındaki oyuncu için temas kurduğu ancak istenen rakamı yüksek bulduğu da iddia edildi.

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