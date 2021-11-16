Galatasaraylı Marcao’dan Kerem Aktürkoğlu sözleri: Çok zor bir dönemdi öz eleştiri yapma fırsatım oldu

Galatasaray'ın Brezilyalı savunmacısı Marcao, Fenerbahçe derbisi öncesi konuştu. Marcao konuşmasında Kerem Aktürkoğlu ile yaşadığı saha içindeki kavgaya da değindi.

"İNSAN BAZEN DUYGULARINI KONTROL EDEMİYOR"

Fatih Hocamın en büyük özelliklerinden birisi herkese bir baba gibi davranması. Kim zora düşse hep yanında oldu. Galatasaray'ı Galatasaray yapan en büyük özelliklerden biri de liderin bir baba gibi davranması, Florya'da bir aile ortamı olması. Gerçekten inanılmaz üzüldüm, çok pişman oldum. Yapmamam gereken bir şeydi. Kerem'den, ailesinden özür diledim. İnsanlar ne yazık ki bazen duygularını kontrol edemiyorlar. Düşünme, öz eleştiri yapma fırsatım oldu. Çok zor bir dönemdi. Kerem'le aramda bir problem yok.