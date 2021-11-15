15 Kasım 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin biletleri satışa sunuldu

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin biletleri satışa sunuldu

SPOR
Giriş Tarihi: 15.11.2021
ABONE OL
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin biletleri satışa sunuldu

Galatasaray'ın Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 21 Kasım Pazar günü sahasında Fenerbahçe ile oynayacağı derbi maçın biletleri satışa sunuldu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Nef Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçın biletleri, kombine kart, GS Bonus Kart ve GS Mobile sahipleri için satışa çıkarıldı. Biletlerin genel satışına ise yarın başlanacak.

Derbi maçın biletlerinin fiyatları 125 lira ile bin 250 lira arasında değişiyor.

Galatasaray-Fenerbahçe maçı bilet fiyatları ne kadar? GALATASARAY-FENERBAHÇE MAÇI BİLET FİYATLARI NE KADAR?

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA