Milli maç ne zaman? Karadağ Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? Dünya Kupası eleme maçı hangi kanalda?
Karadağ Türkiye maçı ne zaman? Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu onuncu ve son maçında Karadağ ile mücadele edecek. Karadağ ile oynadığı son iki maçtan beraberlikle ayrılan Bizim Çocuklar, bu karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak hem beraberlik serüvenine son vermek hem de Dünya Kupası biletini garantilemek istiyor. Peki, milli maç ne zaman? Karadağ Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? Dünya Kupası eleme maçı hangi kanalda? İşte cevaplar...
Karadağ Türkiye maçı ne zaman? 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu onuncu ve son haftasında Karadağ ile Türkiye karşı karşyıya gelecek. Podgorica Şehir Stadı'nda oynanacak Karadağ-Türkiye mücadelesi nefesleri kesecek. Gruptaki son maçlar öncesinde Hollanda 20 puanla lider, Türkiye 18 puan ve averajla ikinci, aynı puana sahip Norveç üçüncü sırada yer alıyor. Peki, milli maç ne zaman? Karadağ Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? Dünya Kupası eleme maçı hangi kanalda? İşte karşılaşmanın detayları...
KARADAĞ - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Karadağ-Türkiye mücadelesi, 16 Kasım Salı günü TSİ 22.45'te başlayacak. Podgorica Şehir Stadı'nda oynanacak karşılaşma TRT 1 kanalından canlı yayınlanacak.
Karşılaşmada, Almanya Futbol Federasyonundan hakem Daniel Siebert düdük çalacak. Siebert'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Jan Seidel ve Christian Gittelmann yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Tobias Reichel olacak.
SON İKİ MAÇ BERABERE
Ay-yıldızlı ekip, Karadağ ile oynadığı son iki maçtan beraberlikle ayrıldı.
İki ekip ilk kez, 29 Mayıs 2016'da hazırlık maçında Antalya'da karşı karşıya gelmişti. Türkiye, o maçı Mehmet Topal'ın 90+4. dakikada attığı kafa golüyle kazanmıştı.
Türkiye ile Karadağ arasında 27 Mart 2018'de deplasmanda oynanan özel karşılaşma ise 2-2 sona ermişti. Ay-yıldızlı ekibin golleri Cengiz Ünder ve Okay Yokuşlu'dan gelmişti.
Ay-yıldızlı ekip, rakibiyle son maçını ise 1 Eylül 2021'de oynadı. 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde İstanbul'da oynanan maç 2-2 sona erdi. Ay-yıldızlı ekip Cengiz Ünder ve Yusuf Yazıcı'nın golleriyle 2 farklı öne geçmesine rağmen bu üstünlüğünü koruyamadı.
STEFAN KUNTZ İLE 4. MAÇ
Türkiye, Alman teknik adam Stefan Kuntz yönetiminde 4. maçına Karadağ karşısında çıkacak.
Kuntz idaresinde oynadığı ilk maçta İstanbul'da Norveç ile 1-1 berabere kalan ay-yıldızlı ekip, ikinci müsabakasında deplasmanda Letonya'yı 2-1, son karşılaşmasında da sahasında Cebelitarık'ı 6-0 mağlup etti.
DÜNYA KUPASI İÇİN HESAPLAR
Grupta son hafta maçları öncesinde 18 puanı bulunan ay-yıldızlı ekip, aynı puana sahip Norveç'in 1 gol averajla önünde ikinci sırada yer alıyor. Grupta Hollanda, 20 puanla lider durumda bulunuyor.
Grubu lider bitiren ekip Dünya Kupası'na doğrudan katılırken, grup ikincisi ise play-off oynama hakkı elde edecek.
Son maçlar öncesinde Türkiye, grup liderliği şansına da sahip. Türkiye'nin Karadağ ile oynadığı gün, Hollanda ile Norveç karşı karşıya gelecek. Türkiye, Karadağ'ı mağlup eder, Norveç de Hollanda'yı yener ve ay-yıldızlı ekip Norveç'e averaj üstünlüğünü sürdürürse, milli takım grup lideri olarak Dünya Kupası'na katılma hakkı elde edecek.
Hollanda ile Norveç arasında oynanacak mücadelede beraberlik durumunda ise ay-yıldızlı ekibe play-off oynama hakkı için 1 puan yeterli olacak.
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- Milli maç ne zaman? Karadağ Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? Dünya Kupası eleme maçı hangi kanalda?
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