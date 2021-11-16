Karadağ Türkiye maçı ne zaman? 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu onuncu ve son haftasında Karadağ ile Türkiye karşı karşyıya gelecek. Podgorica Şehir Stadı'nda oynanacak Karadağ-Türkiye mücadelesi nefesleri kesecek. Gruptaki son maçlar öncesinde Hollanda 20 puanla lider, Türkiye 18 puan ve averajla ikinci, aynı puana sahip Norveç üçüncü sırada yer alıyor. Peki, milli maç ne zaman? Karadağ Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? Dünya Kupası eleme maçı hangi kanalda? İşte karşılaşmanın detayları...

KARADAĞ - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Karadağ-Türkiye mücadelesi, 16 Kasım Salı günü TSİ 22.45'te başlayacak. Podgorica Şehir Stadı'nda oynanacak karşılaşma TRT 1 kanalından canlı yayınlanacak.

Karşılaşmada, Almanya Futbol Federasyonundan hakem Daniel Siebert düdük çalacak. Siebert'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Jan Seidel ve Christian Gittelmann yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Tobias Reichel olacak.