Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz gelişmesi! Sergen Yalçın yönetimle görüşecek
Son dakika Beşiktaş haberleri bugün... Genç sol bek Rıdvan Yılmaz, kesinlikle elden çıkarılmayacak. Sergen Yalçın, yönetimle bu konuda bir görüşme yaptı ve Milli Takım'da harika bir performans gösteren genç sol bek, kesinlikle elden çıkarılmayacak. Sergen Yalçın, yönetimle bu konuda bir görüşme yaptı.
Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz sevinci yaşanıyor. Cebelitarık önünde harika bir performans sergileyen genç futbolcu, Beşiktaş Teknik Heyeti'ni de sevindirdi. Teknik Direktör Sergen Yalçın ise Rıdvan'la ilgili yönetimle bir görüşme yaptı. Genç futbolcunun kesinlikle elde tutulmasını isteyen Yalçın'ın, "Ara transferde kaç paralık teklif gelirse gelsin, Rıdvan'ın kalması gerekiyor. En azından bu sezon sonuna kadar tutmalıyız. Yaz transfer döneminde farklı bir yol izleyebiliriz" dediği öğrenildi.
20 yaşındaki futbolcunun, 2023'e kadar mukavelesi bulunuyor. Yani bu sezon sonunda yüksek bir bonservis bedeli önerilmesi durumunda Rıdvan elden çıkarılabilir. Ancak ara transfer dönemi için kapılar kapatıldı.