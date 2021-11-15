Milli maç ne zaman? Karadağ-Türkiye maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Milli maç ne zaman? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. A Milli Takımımız, Dünya Kupası 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'ndaki son maçında Karadağ'a konuk olacak. Cebelitarık'ı farklı geçen ve Norveç'in puan kaybıyla 2. sıraya yerleşen Stefan Kuntz yönetimindeki Ay Yıldızlılar, zorlu deplasmandan zaferle dönmeye çalışacak. İşte, Milli maç ne zaman? Karadağ-Türkiye maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Milli maç ne zaman? Karadağ-Türkiye maçı saat kaçta, hangi kanalda? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Cebelitarık'a gol yağdıran ve sahadan 6-0'lık galibiyetle ayrılan A Milli Takımımız, Norveç'in Letonya ile 0-0 berabere kalması sonrası 2. sıraya yerleşti. Dünya Kupası yolunda şansını son maça taşıyan Stefan Kuntz yönetimindeki Ay Yıldızlılar, gruptaki 10. ve son maçında Karadağ'a konuk olacak.
KARADAĞ-TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN? KARADAĞ-TÜRKİYE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
16 Kasım Salı günü oynanacak Karadağ-Türkiye maçı TSİ 22.45'te başlayacak. TRT 1'den naklen yayınlanacak 90 dakika ile ilgili tüm detaylar fanatik.com.tr'de olacak.
MAÇIN HAKEMİ DANİEL SİEBERT
Kritik Karadağ- Türkiye karşılaşmasını, Avrupa'nın en önemli hakemlerinden biri olan Alman Daniel Siebert yönetecek. Siebert'in yardımcıları Jan Seidel ve Christian Gittelmann olacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini Tobias Reichel yaparken, Sascha Stegemann VAR ve Katrin Rafalski de AVAR olarak görev alacak.
STEFAN KUNTZ ETKİSİ!
Şenol Güneş'in ardından Milli Takım 'ın başına geçen Stefan Kuntz ilk maçında Norveç beraberliği ile başlamış, ardından Letonya galibiyetiyle iddiamızın sürmesini sağlamıştı. Alman teknik adam Norveç'e karşı 5 gollük averajı düzeltmemiz gereken maçta Cebelitarık karşısına ofansif bir kadroyla çıkıp gereken farkı yakaladı. 4-1- 4-1'den 4-4-2'ye dönen Kuntz, çift forvetle daha çok gol bulma stratejisinde başarılı oldu, Cebelitarık karşısında 6-0'lık skorla istediğini aldı.
AVERAJ FARKI KAPANDI
Norveç'in de berabere kalmasıyla puanları eşitleyen ve averaj üstünlüğünü de ele geçiren Türkiye, salı günü oynayacağı Karadağ deplasmanında da kazanıp en kötü ihtimalle ikinci olarak Play- Off oynamanın hesaplarını yapıyor. Kuntz bu hedefine ulaşması durumunda 4 maçta toplayacağı 10 puanla Dünya Kupası yolunda şansımızın sürmesinde büyük pay sahibi olacak.
MERT MÜLDÜR, KARADAĞ DEPLASMANINDA YOK
A Milli Takımımız'da bu maç öncesi Zeki Çelik, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Berat Özdemir, Hakan Çalhanoğlu, Burak Yılmaz, Kenan Karaman, Orkun Kökçü ve Kaan Ayhan kart sınırında yer alıyordu. Söz konusu isimlerden sadece, ikinci yarının başında oyuna girip, kafayla Milli Takım'daki ilk golünü atan Mert kart gördü. Mert, Karadağ deplasmanında forma giyemeyecek.
SON İKİ MAÇTA DA GERİDEN GELDİLER!
Rakibimizle bugüne kadar 3 kez karşılaştık. İki özel maçta; 29 Mayıs 2016'da 90+5'te Antalya'da onları 1-0 yendik, 27 Mart 2018'de deplasmanda 2-0 öndeyken, geriden gelip bizimle 2-2 berabere kaldılar. Son olarak Dünya Kupası Elemeleri'nde G Grubu'nda 1 Eylül'de 2-0 öndeyken bizimle yine 2-2 berabere kalmayı başardılar.
TÜRKİYE KAÇINCI SIRADA? G GRUBU PUAN DURUMU
1- Hollanda / 20 puan (+23 averaj)
2- Türkiye / 18 puan (+10 averaj)
3- Norveç / 18 puan (+9 averaj)
4- Karadağ / 12 puan (0 averaj)
5- Letonya / 5 puan (-5 averaj)
6- Cebelitarık / 0 puan (-37 averaj)
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