Milli maç ne zaman? Karadağ-Türkiye maçı saat kaçta, hangi kanalda? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Cebelitarık'a gol yağdıran ve sahadan 6-0'lık galibiyetle ayrılan A Milli Takımımız, Norveç'in Letonya ile 0-0 berabere kalması sonrası 2. sıraya yerleşti. Dünya Kupası yolunda şansını son maça taşıyan Stefan Kuntz yönetimindeki Ay Yıldızlılar, gruptaki 10. ve son maçında Karadağ'a konuk olacak.

KARADAĞ-TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN? KARADAĞ-TÜRKİYE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

16 Kasım Salı günü oynanacak Karadağ-Türkiye maçı TSİ 22.45'te başlayacak. TRT 1'den naklen yayınlanacak 90 dakika ile ilgili tüm detaylar fanatik.com.tr'de olacak.