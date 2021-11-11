BJK Shkupi canlı izle A Spor! Beşiktaş Shkupi hazırlık maçı canlı yayın izle!

Beşiktaş, FK Shkupi müsabakasında yalnızca Doğu Tribün'e seyirci alınacağını ve biletlerin 30 TL'den satılacağını duyurdu.

Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon 4 karşılaşmaya çıkan Beşiktaş henüz puan toplayamadı. Siyah-Beyazlılar Süper Lig'de 12. hafta maçında 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı.