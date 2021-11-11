11 Kasım 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri BJK Shkupi canlı izle A Spor! Beşiktaş Shkupi hazırlık maçı canlı yayın izle!

BJK Shkupi canlı izle A Spor! Beşiktaş Shkupi hazırlık maçı canlı yayın izle!

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.11.2021 Güncelleme Tarihi: 11.11.2021
ABONE OL
BJK Shkupi canlı izle A Spor! Beşiktaş Shkupi hazırlık maçı canlı yayın izle!

Beşiktaş Shkupi maçı canlı izle! Hazırlık maçında Beşiktaş'ın rakibi Makedonya 1. lig ekiplerinden Shkupi olacak. BJK Shkupi canlı yayın A Spor'dan izlenebilecek. Bugün saat 14:00'te başlayacak mücadele Vodafone Park'ta oynanacak. İşte milli arada Beşiktaş'ın merakla beklenen hazırlık maçının canlı yayın bilgileri!

Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig'de istediği sonuçları elde edemeyen Beşiktaş, milli arayı değerlendirmek istiyor. Siyah beyazlı ekip, hazırlık maçında Makedonya temsilcisi Shkupi ile karşılaşacak. Saat 14:00'te başlayacak mücadeleyi izlemek isteyen siyah beyazlı taraftarlar canlı yayın bilgisini araştırıyor. Beşiktaş Shkupi maçı canlı izle! BJK Shkupi canlı yayın A Spor izleme ekranı haberimizde!

BEŞİKTAŞ SHKUPİ MAÇI CANLI İZLE!

Aşağıdaki ekrandan A Spor canlı yayınını takip edebilir ve maçın heyecanını dakika dakika yaşayabilirsiniz.

ASpor CANLI YAYIN

Beşiktaş'ın ilk 11'i: Mert, Rosier, Montero, Necip, Umut, Oğuzhan, Can, Mehmet, N'Koudou, Alex Teixeira, Güven.

Beşiktaş'ın Shkupi hazırlık maçı ilk 11'i belli oldu. Beşiktaş U19 Takımından Göktüğ Baytekin,Demir Ege Tıknaz,Emirhan Delibaş,Emirhan İlkhan ve Berkay Vardar kulübede.

Beşiktaş, FK Shkupi müsabakasında yalnızca Doğu Tribün'e seyirci alınacağını ve biletlerin 30 TL'den satılacağını duyurdu.

Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon 4 karşılaşmaya çıkan Beşiktaş henüz puan toplayamadı. Siyah-Beyazlılar Süper Lig'de 12. hafta maçında 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA