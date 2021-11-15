Enes Sali kimdir, kaç yaşında? Enes Sali nereli, hangi takımda oynuyor?
Enes Sali kimdir, kaç yaşında? Enes Sali nereli? Enes Sali hangi takımda oynuyor? Romanya Birinci Ligi'nde gol atan en genç futbolcu olarak görev yapan ve asıl pozisyonu 10 numara olan Enes Sali dün ilk kez bir A Milli Futbol Takımı forması giydi. Bu gelişmenin ardından Enes Sali kimdir, kaç yaşında, nereli sorularına da yanıt aranmaya başlandı.
Enes Sali kimdir, kaç yaşında, nereli? Enes Sali hangi takımda oynuyor? Romanya'da gündeme gelen futbolculardan birisi olan Enes Sali, ilk kez bir A Milli Futbol Takımı formasını giydi. Genç yetenek FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri J Grubu'nun 10. haftasındaki Lihtenştayn maçının 82. dakikasında, Romanya Milli Takımı formasını giydi. Peki; Enes Sali kimdir?
ENES SALİ KİMDİR?
15 yaş, 202 günle Romanya Birinci Ligi'nde gol atan en genç futbolcu olarak da kayıtlara geçmişti. Kanada'nın Toronto şehrinde doğan Enes Sali, 2017 yazında Barcelona altyapısına geçti.
2018 yazında ise buradan ayrılarak Hagi'nin Romanya'daki futbol akademisine başladı. 15 yaşındaki futbolcu bugünlerde Hagi'nin sahibi olduğu Farul Constanta'da top koşturuyor ve bu sezon şu ana kadar 8 maça çıkıp 1 gol attı.
Rumen basınında çıkan haberlere göre Barcelona geçmişte altyapısında oynayan Enes Sali ile yakından ilgileniyor. Asıl pozisyonu 10 numara olan Enes Sali kanatlarda da görev yapabiliyor.
Kanada doğumlu Enes Sali, Farul'un Academica Clinceni'yi 5-0 mağlup ettiği maçta gol atarak 15 yaş, 6 ay ve 21 günlük olarak Romanya Ligi'nin en genç gol atan futbolcusu olmuştu.
Kanada doğumlu Romanyalı olan Enes Sali'nin ailesi, Romanya Türkleri'nden. Romanya'da etnik kökeni Türk olan 55 bin ila 80 bin arasında insan olduğu düşünülüyor.
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