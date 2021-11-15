Enes Sali kimdir, kaç yaşında? Enes Sali nereli, hangi takımda oynuyor?

ENES SALİ KİMDİR?

15 yaş, 202 günle Romanya Birinci Ligi'nde gol atan en genç futbolcu olarak da kayıtlara geçmişti. Kanada'nın Toronto şehrinde doğan Enes Sali, 2017 yazında Barcelona altyapısına geçti.

2018 yazında ise buradan ayrılarak Hagi'nin Romanya'daki futbol akademisine başladı. 15 yaşındaki futbolcu bugünlerde Hagi'nin sahibi olduğu Farul Constanta'da top koşturuyor ve bu sezon şu ana kadar 8 maça çıkıp 1 gol attı.