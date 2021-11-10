Kim Min-Jae Fenerbahçe’ye yaradı

Güney Kore'de Fenerbahçe 'nin maçlarıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Dijital bir platform Fenerbahçe'nin Süper Lig maçlarının yayın haklarını satın aldı.

Fenerbahçe-Yukatel Kayserispor maçı ile başlayan yayınlar, sezon sonuna kadar devam edecek.

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı Frankfurt maçı da Güney Kore'de naklen yayınlamıştı.