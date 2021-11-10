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Kim Min-Jae Fenerbahçe'ye yaradı

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Giriş Tarihi: 10.11.2021
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Kim Min-Jae Fenerbahçe’ye yaradı

Son dakika haberi... Güney Koreli Kim Min-Jae'yi kadrosunda bulunduran Fenerbahçe'yi sevindiren haber geldi. Fenerbahçe'nin Güney Kore'deki yayın hakları satın alındı.

Güney Kore'de Fenerbahçe 'nin maçlarıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Dijital bir platform Fenerbahçe'nin Süper Lig maçlarının yayın haklarını satın aldı.

Fenerbahçe-Yukatel Kayserispor maçı ile başlayan yayınlar, sezon sonuna kadar devam edecek.

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı Frankfurt maçı da Güney Kore'de naklen yayınlamıştı.

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