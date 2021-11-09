Son dakika: Kayserispor maçı sonrası taraftarlar istifaya davet etmişti! Fenerbahçe'den Ali Koç açıklaması
SPOR ahaber.com.tr
Süper Lig'de alınan üst üste başarısız sonuçlar sonrası lider Trabzonspor ile arasındaki puan farkı 10'a yükselen Fenerbahçe'de sular durulmuyor. Son olarak evinde oynadığı ve uzatma dakikalarına 2-1 mağluğ girdiği Kayserispor karşısında son dakikalarda gelen penaltı golüyle 1 puan alan sarı-lacivertli ekipte taraftarlar adeta kazan kaldırdı. Tepkilerin odağında ise Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç vardı. Öfkeli taraftarlar Koç'u istifaya davet etmişti. Bu olaylarla ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Kulübün resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden bir duyuru paylaşıldı. Ayrıntılar haberimizde...
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, 11 Kasım Perşembe günü saat 16.00'da açıklamalarda bulunacak.
Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
"Başkanımız Ali Y. Koç, 11 Kasım Perşembe günü saat 16.00'da Kulübümüzün gündemine dair FB TV'den açıklamalarda bulunacaktır. Camiamızın ve kamuoyunun bilgisine sunarız." denildi.
Bilgilendirme | Başkanımız Ali Y. Koç, 11 Kasım Perşembe günü saat 16.00'da Kulübümüzün gündemine dair @fbtv'de açıklamalarda bulunacaktır.— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) November 9, 2021
Camiamızın ve kamuoyunun bilgisine sunarız. pic.twitter.com/eHwTUz5mhA