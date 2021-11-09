Son dakika: Kayserispor maçı sonrası taraftarlar istifaya davet etmişti! Fenerbahçe’den Ali Koç açıklaması

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, 11 Kasım Perşembe günü saat 16.00'da açıklamalarda bulunacak.



Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;



"Başkanımız Ali Y. Koç, 11 Kasım Perşembe günü saat 16.00'da Kulübümüzün gündemine dair FB TV'den açıklamalarda bulunacaktır. Camiamızın ve kamuoyunun bilgisine sunarız." denildi.

Bilgilendirme | Başkanımız Ali Y. Koç, 11 Kasım Perşembe günü saat 16.00'da Kulübümüzün gündemine dair @fbtv'de açıklamalarda bulunacaktır.



Camiamızın ve kamuoyunun bilgisine sunarız. pic.twitter.com/eHwTUz5mhA — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) November 9, 2021