Gedson Fernandes Galatasaray için Benfica ile bağlarını koparmaya hazır
Galatasaray'ın uzun zamandır kadrosuna katmak için uğraş verdiği Gedson Fernandes ile Benfica'nın bağları kopuyor. Genç futbolcu, yeni sözleşmeyi kabul etmeyince kadro dışı bırakıldı. Bu sezon sadece 3 maçta toplam 47 dakika oynayabildiği Portekiz kulübünden ayrılmayı kafaya koyan Gedson Fernandes, ocak ayında Galatasaray’a transferinin gerçekleşmesini istiyor. Sarı kırmızılılar, 22 yaşındaki orta saha oyuncusunun bonservisi için 8 milyon euroluk bir teklif yapacak.
Galatasaray 'ın uzun süredir transfer etmeye çalıştığı Gedson Fernandes ile ilgili Portekiz'de ilginç gelişmeler yaşanıyor... Benfica'nın 2023'te bitecek sözleşmesini uzatmak istediği 22 yaşındaki futbolcu, teklife olumsuz yanıt verdi, kulüp de bunun üzerine kendisini kadro dışı bıraktı.
Portekiz ekibinde bu sezon sadece 3 karşılaşmada sonradan oyuna girip toplam 47 dakika sahada kalan genç futbolcu, sürekli oynayabileceği bir takıma gitmek istediğini daha önce birkaç kez dile getirmişti.
SÜREKLİ FORMA GİYMEK İSTİYOR
Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında kiralık olarak forma giydiği Galatasaray'da düzenli oynayacağına inanan Gedson Hürriyet'in haberine göre; Fernandes, sarı kırmızılıların teklifine sıcak baktığını açıkça ifade etmeye başladı. Sosyal medyadan Galatasaray Kulübü'nün ve futbolcularının yaptığı paylaşımları beğeni yağdırıp yorumlar yapan Portekizli futbolcu, ocak ayında transferinin sonuçlanmasını istiyor. Sarı kırmızılı kulüp, Gedson Fernandes'in bonservisi için 8 milyon euroluk bir teklif yapacak.
PİYASA DEĞERİ 12.5 MİLYON EURO
Benfica'nın altyapısından yetişip 2018'de A takıma yükselen Gedson Fernandes, kısa sürede Portekiz Milli Takımı'na seçilirken, piyasa değerini de 22 milyon euroya yükseltmişti. Ocak 2020'de iki yıllına Tottenham'a kiralanan genç oyuncu, sözleşmesinin ikinci sezonunda İngiliz kulübünden ayrılmış ve kiralık olarak Galatasaray'a gelmişti. Sarı kırmızılı takımda 17 lig maçında oynayıp 3 asist yapan genç orta saha oyuncusunun şu anki piyasa değeri 12.5 milyon euro.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Açıköğretim sınavları ne zaman? 2021 AUZEF, AÖF, ATA AÖF vize sınavı online mı, yüz yüze mi yapılacak?
- AUZEF görevli ücretleri ne kadar? 2021-2022 açıköğretim sınav görevli ücretleri ne kadar, kaç TL?
- Müjde geldi! Yalnız Kurt dizisi ne zaman başlıyor? Yalnız Kurt oyuncuları kimler? İşte konusu ve oyuncu kadrosu...
- Son dakika açıklaması: Hakan Ural öldü mü? Hakan Ural'ın son sağlık durumu nasıl? Hakan Ural kimdir, kaç yaşında?
- Kuraklık destekleri ne zaman ödenecek? 2021 çiftçi kuraklık desteği ne zaman yatacak? Tarih belli oldu mu?
- KYK başvuru son gün! 2021-2022 KYK burs başvurusu saat kaçta bitecek? Burs ve kredi başvurusu nasıl yapılır?
- En duygusal 10 Kasım mesajları! Resimli, anlamlı, kısa ve öz 10 Kasım Atatürk'ü anma mesajları burada
- 10 Kasım en güzel Atatürk fotoğrafları! Atatürk'ün arşivlerden çıkan hiç görülmemiş en son resimleri
- Bugün bankalar açık mı, kapalı mı? 10 Kasım Çarşamba bankalar çalışıyor mu? Banka çalışma saatleri...
- Son dakika: Çin'den Kovid-19'a karşı ilaç müjdesi! Acil kullanım onayı için başvuru yapıldı
- Squid Game dizisi 2. sezon ne zaman başlıyor? Netflix ile Squid Game 2. sezonu gelecek mi?
- KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? KYK burs ve kredi ödemeleri hangi tarihte başlayacak? İşte takvim...