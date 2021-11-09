Galatasaray’da Aliou Dieng bombası! Cimbom orta saha için bu kez kararlı! Galatasaray orta sahaya kimi alacak?

Aslında Dieng de Sarı-Kırmızılılar'a yabancı bir isim değil. Geçtiğimiz yaz boyunca transferi için uğraşılan Dieng'in bonservisi Al Ahly'den bir türlü alınamamıştı. Galatasaray'a transferi konusunda yeşil ışık yakan 24 yaşındaki futbolcu için Aslan tekrar harekete geçiyor.

Mali Milli Takımı'nın formasını da giyen Aliou Dieng, sezona iyi bir başlangıç yapan Al Ahly'nin kilit isimlerinden bir tanesi. Dolayısıyla Galatasaray açısından bu transfer harekâtı yine hiç kolay olmayacak.