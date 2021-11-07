Fenerbahçeli taraftarlar Ali Koç’u istifaya davet etti ’Aziz Yıldırım’ sloganları attı

TARAFTARLAR KAYSERİSPOR'U ALKIŞLADI

Tribünler ilk olarak Kayserispor'u alkışladı. Vitor Pereira ve futbolcular ıslıklandı. Daha sonra 'yönetim istifa' sesleri geldi. Maç esnasında da Kayserispor'un ataklarında '3' diye tempo tutuldu. Son düdükle beraber ise protestolar çok daha fazla arttı. Ali Koç ve yönetim istifaya davet edildi. Skorun 2-2'ye gelmesine rağmen istifa sesleri dinmedi, tepkiler devam etti. Son dakikalarda gelen beraberlik golüne taraftarlar sevinmedi.