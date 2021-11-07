Fenerbahçeli taraftarlar Ali Koç'u istifaya davet etti 'Aziz Yıldırım' sloganları attı
Fenerbahçeli taraftarlar, Kayserispor'un 2'nci golünün ardından Başkan Ali Koç'u istifaya davet ederken, maç sonu da Aziz Yıldırım lehine tezahüratlarda bulundular. Öte yandan maç sonu bir grup taraftar topluluğu Ali Koç'un otomobilinin önünü kesip istifa etmesini istedi. Koç ile taraftar grubu arasında gergin anlar yaşandı. Son dakika gelişmesinin detayları haberimizde...
Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe ile Yukatel Kayserispor 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmanın ikinci yarısı ve maç sonunda tribünler yönetimi istifaya davet etti.
ALİ KOÇ YÖNETİMİNE İSTİFA ÇAĞRISI
Konuk Kayserispor'un 61'inci dakikada attığı golün ardından Sarı-lacivertli taraftar, ilk olarak alkışla tepki gösterdi, ardından ise yaptıkları tezahüratlarla yönetimi istifaya davet etti.
TRİBÜNLERDE AZİZ YILDIRIM SESLERİ
Öte yandan Fenerbahçeli taraftarlar karşılaşma sonunda da yönetim ve başkan Ali Koç'u istifaya davet ederken, Aziz Yıldırım lehine de tezahüratlarda bulundular.
GALİBİYET HASRETİ DEVAM ETTİ
Ligde kötü bir dönemden geçen Fenerbahçe, Kayserispor'a da takıldı. Kadıköy'de 2-0'dan gelen 2-2'lik beraberlik sonrası taraftarlar çileden çıktı. Üst üste 4. lig maçını kazanamayan sarı-lacivertlilere büyük tepki vardı.
TARAFTARLAR KAYSERİSPOR'U ALKIŞLADI
Tribünler ilk olarak Kayserispor'u alkışladı. Vitor Pereira ve futbolcular ıslıklandı. Daha sonra 'yönetim istifa' sesleri geldi. Maç esnasında da Kayserispor'un ataklarında '3' diye tempo tutuldu. Son düdükle beraber ise protestolar çok daha fazla arttı. Ali Koç ve yönetim istifaya davet edildi. Skorun 2-2'ye gelmesine rağmen istifa sesleri dinmedi, tepkiler devam etti. Son dakikalarda gelen beraberlik golüne taraftarlar sevinmedi.
Mücadelede 90+5'te kazanılan penaltıda da tepkiler durmadı. VAR'dan gelen maçtaki ikinci penaltı esnasında tribünler 'yönetim' istifa diye bağırdı.
TARAFTARLAR ALİ KOÇ'UN ARABASININ ÖNÜNÜ KESTİ
Bir grup Fenerbahçe taraftarı maç sonu Ali Koç'un arabasının önünü kesip istifa etmesini istedi.
Koç ile Fenerbahçe taraftarı arasında gerginlik yaşandı.
SÜPER LİG 12. HAFTA PUAN DURUMU
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