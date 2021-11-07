Karagümrük maçı sonrası Fatih Terim’den flaş sözler: Esas problemimiz...





"HÜKMEN MAĞLUBİYET GİBİ MANTIK DIŞI BİR ŞEY OLMAZ"

Oyuncu değişiklikleri ilgili olarak verdiği kararların da arkasında olduğunu ifade eden tecrübeli teknik adam, "Oradan nasıl göründü bilmiyorum ama benim kararım öyleydi. Oyunu domine eden bir Galatasaray vardı. Oradaki bütünlüğü de bozmak istemedim, zaman da vardı. Ama benim oyuncumun rakibe pas atacağı aklıma gelmezdi tabii ki. Giren oyuncular, çıkan oyuncular, size göre geç ya da erken müdahaleler herkesin çok ilgisini çekiyor. Bizim tarafımızdan birçok birleşen vardı oyunda. 15 kişilik bir grup tam anlamıyla savaştan çıkmıştı. İlk yarıda oyuna hakim olunca, devre arasında bazı söylemlerimiz oldu" dedi.

Lokomotiv Moskova maçıyla ilgili olarak Galatasaray Kulübü'nün yaptığı başvuruyla ilgili de konuşan Terim, "Lokomotiv Moskova maçında, eğer oyuncunun kart gördüğü dakikadan itibaren oynanacaksa, böyle bir şey olmaz. Hükmen mağlubiyet gibi mantık dışı bir şey de olmaz. Ne kabahati var Lokomotiv Moskova'nın. Böyle bir galibiyeti ne ben isterim, ne oyuncular. Ama bu kural hatası, tekrara hükmediyorsa, bunu isterim. Mağlup da olacaksak, çıkar oynarız. Bazen kuralları siz kendinize göre çeviremiyorsunuz. Ama Lokomotiv Moskova'nın ne günahı var. Sen beni attın da ben mi çıkmadım. Kimi unutkanlığı, kimin konsantre bozukluğu varsa ona bakılmalı. Ben böyle bir galibiyet istemem açıkçası" diyerek sözlerine devam etti.