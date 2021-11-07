Fenerbahçe: 2 - Kayserispor: 2 MAÇ SONUCU | Fenerbahçe 1 puanı son saniyede kurtardı
Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe evinde Kayserispor'u ağırladı. Süper Lig'de 3 haftadır mağlup olan Fenerbahçe, mutlak galibiyet parolasıyla çıktığı Kayserispor maçından galibiyet çıkartamadı. Fenerbahçe beraberliği 90+6.dakikada Mesut Özil'in golüyle yakaladı.
Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe ile Yukatel Kayserispor 2-2 berabere kaldı.
İLK YARI
7. dakikada Thiam'ın savunma arkası pasına hareketlenen Gavranovic, kaleci Berke ve savunmacı Min-jae'nin anlaşmazlığından faydalanarak topla buluştu. Meşin yuvarlağı ayağından açan Gavranovic'in dar açıdan şutunda top yan filelerde kaldı.
25. dakikada Emrah Başsan'ın rakip yarı sahanın ortalarından kullandığı serbest vuruşta penaltı noktasının gerisinden Kemen'in kafa vuruşunda top üstten auta gitti.
32. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. 33. dakikada topun başına geçen İrfan Can'ın şutunda top direkten oyun alanına geldi.
39. dakikada Yukatel Kayserispor öne geçti. Hücum yönünün sağından Emrah Başsan'ın kullandığı köşe vuruşunda altıpas içinde Berke ve Tisserand'ın yükseldiği top aşarak kale direğinin içine çarptı. Atağında devamında meşin yuvarlağı önünde bulan Kolovetsios boş kaleye topu gönderdi: 0-1.
Karşılaşmanın ilk yarısı Yukatel Kayserispor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
İKİNCİ YARI
52. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın rakip yarı sahanın ortalarından sağ taraftan kullandığı serbest vuruşta penaltı noktası civarından topa ayak koyan Tisserand'ın vuruşunda meşin yuvarlak yan direğe çarparak auta çıktı.
61. dakikada Yukatel Kayserispor farkı 2'ye çıkardı. Hızlı gelişen atakta ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Emrah Başsan, topu altıpas içinde müsait durumda bulunan Gavranovic'e çıkardı. Gavranovic, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-2.
68. dakikada hücum yönünün solundan ceza sahası dışından Mert Hakan Yandaş'ın şutunda kalecinin parmaklarının ucuyla müdahale ettiği top üst direkten oyun alanına döndü.
75. dakikada sağdan Tisserand'ın ortasına penaltı noktası civarında yükselen Berisha'nın kafa vuruşunda top üstten auta gitti.
78. dakikada Berisha'nın ceza yayı gerisinden kaleyi cepheden gören noktadan kullandığı serbest vuruşta top üst direkten oyun alanına döndü.
85. dakikada Fenerbahçe golü buldu. Ceza yayı önünde topla buluşan Zajc'ın pasında topla buluşan Pelkas topu bekletmeden Serdar Dursun'a bıraktı. Serdar'ın tek pasında yay içinde topla buluşan Zajc'ın şutunda top ağlara gitti: 1-2.
86. dakikada sağdan Tisserand'ın yerden ortasına altıpas içinde ayak koyan Pelkas'ın vuruşunda top yandan auta çıktı.
90+8. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Ceza sahası içinde Berisha, Ramazan Civelek'in müdahalesiyle yerde kaldı. Cüneyt çakır, VAR'dan gelen uyarıyla penaltıya hükmetti. 90+9. dakikada topun başına geçen Mesut, topu filelere gönderdi: 2-2.
Karşılaşmada başka pozisyon olmadı ve takımlar sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.
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