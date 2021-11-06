Galatasaray Konyaspor’dan Hadziahmetovic’i istiyor! Ön libero transferinde gaza basıldı

Orta saha takviyesi için kolları sıvayan Galatasaray aradığı ismi Süper Lig'de buldu. Konyaspor'daki istikrarlı performansıyla dikkat çeken Amir Hadziahmetovic sarı-kırmızılıların gündemine girdi.

Teknik direktör Fatih Terim'in olumlu rapor verdiği 24 yaşındaki futbolcu için kulübü Konyaspor ile pazarlıklar başladı. Yeşil-beyazlılar, başarılı orta saha oyuncusu için kapıyı 5 milyon euro'dan açtı.

2016 yılından beri Konyaspor'da forma giyen Amir Hadziahmetovic'in, Galatasaray'ın ilgisinden oldukça memnun olduğu belirtildi. Boşnak futbolcunun sarı-kırmızılılara duyduğu sempati, transferde Cimbom'un elini güçlendiriyor.

İki takım arasında pazarlıkların sürdüğü ve Konyaspor'un transfer olmak isteyen oyuncusuna zorluk çıkarmamak adına daha uygun bir bedelle onay verebileceği kaydedildi.

HADZIAHMETOVIC KİMDİR?

Galatasaray'ın transfer gündemindeki Amir Hadziahmetovic, 8 Mart 1997 tarihinde Danimarka'da dünyaya geldi. Aslen Bosna Hersekli olan 24 yaşındaki oyuncu, futbola da ülkesinin takımlarından Zeljeznicar altyapısında başladı. 2014 yılında Zeljeznicar formasıyla profesyonel olan Hadziahmetovic, 2 sene sonra Türkiye'de Konyaspor'a transfer oldu. 2016 yılından beri yeşil-beyazlılarda top koşturan Boşnak futbolcu, ön libero mevkisinde görev yapıyor. Amir Hadziahmetovic'in kulübüyle sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor.