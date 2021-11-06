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Başakşehir doludizgin! Yeni Malatyaspor 1-3 Başakşehir (MAÇ SONUCU-ÖZET)

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Giriş Tarihi: 06.11.2021 Güncelleme Tarihi: 06.11.2021
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Başakşehir doludizgin! Yeni Malatyaspor 1-3 Başakşehir MAÇ SONUCU-ÖZET

Süper Lig'in 12. haftasında Yeni Malatyaspor deplasmanına konuk olan Başakşehir sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrılarak serisine devam etti. Başakşehir'e galibiyeti getiren goller 39'da Tolga Ciğerci'den, 59'da Edin Visca'dan ve 61'de Stefano Okaka'dan geldi.

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 12. haftasında Yeni Malatyaspor ile Başakşehir, Yeni Malatya Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Başakşehir 3-1 kazanarak galibiyet serisini sürdürdü.

OKAKA YİNE SAHNEDE

Turuncu lacivertlilere galibiyeti getiren goller 39'da Tolga Ciğerci'den, 59'da Edin Visca'dan ve 61'de Stefano Okaka'dan geldi. Ev sahibi ekibin tek golünü ise Kubilay Kanatsızkuş kaydetti.

Bu sonuçla Başakşehir puanını 18'e yükseltirken, Yeni Malatyaspor ise 12 puanda kaldı.

BELÖZOĞLU'NUN KAYBI YOK

Süper Lig'in 9. haftasında oynanan Beşiktaş maçından önce takımın başına geçen Emre Belözoğlu, yeni takımıyla çıktığı 4 maçtan da galibiyetle ayrılmayı başardı. Belözoğlu öncesinde Aykut Kocaman ile 8 maçta 2 galibiyeti bulunan Başakşehir, Belözoğlu sonrası 4 haftada 4 galibiyet aldı.

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