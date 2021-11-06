Başakşehir doludizgin! Yeni Malatyaspor 1-3 Başakşehir (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 12. haftasında Yeni Malatyaspor ile Başakşehir, Yeni Malatya Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Başakşehir 3-1 kazanarak galibiyet serisini sürdürdü.