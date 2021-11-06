Süper Lig’de kritik maç: Antalyaspor, Altay’ı tek golle geçti

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İLK 11'LER

ANTALYASPOR: Boffin, Bünyamin, Veysel, Kudriashov, Güray, Ufuk, Bahadır, Doğukan, Fredy, Mukairu, Amilton

ALTAY: Mateusz, İbrahim, Thiam, Cebrail, Özgür, Aka, Poko, Pinares, Kappel, Erhan, Bamba

MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR

2. dakikada Bahadır'ın uzun pasında savunma arkasına sarkan Doğukan, çaprazda kaleci ile karşı karşıya kalırken ceza sahası içinden yaptığı vuruşu Lis çıkardı. Dönen topa Mukairu, penaltı noktası üzerinde vururken yine Lis başarılı oldu. Bu kez o kurtarış sonrası ceza sahası dışından Fredy, şansını denerken Lis yine topu çıkarmayı başardı.

8. dakikada Amilton'un sol kanada açtığı topta ceza sahası içinde Güray'ın orta şut karışımı vuruşu kaleci Lis'te kaldı.

9. dakikada Antalyaspor'da sağ kanatta bomboş durumdaki Bünyamin'e sol kanattan şık bir pas gelse de genç oyuncu topu kontrol edemedi.

44. dakikada Veysel'in geri pasında Boffin'in pas denemesi kısa düşerken Pinares'in dar açıdan gelişine vuruşu yan ağlarda kaldı.

Antalyaspor - Altay maçının ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.

GOL | 49. dakikada Antalyaspor'da ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan Paul Mukairu, rakiplerinden tek tek sıyrılarak ceza sahasına girdi ve çaprazdan yaptığı vuruşla takımını öne geçirdi: 1-0.