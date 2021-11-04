Son dakika: TFF’den Beşiktaş’ın talebine ret!

Spor Toto Süper Lig'de cumartesi günü Trabzonspor'u ağırlayacak Beşiktaş'ın Türkiye Futbol Federasyonu'na yaptığı başvuru reddedildi.

Beşiktaş, Trabzonspor maçının pazar günü oynanması için TFF'ye başvuru yaptı. Başvuru TFF tarafından reddedildi.



Bu gelişmenin ardından cuma günün son antrenmanını yapacak olan Beşiktaş, Cumartesi günü Trabzonspor maçına çıkacak.