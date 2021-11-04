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Son dakika: TFF'den Beşiktaş'ın talebine ret!

SPOR
Giriş Tarihi: 04.11.2021 Güncelleme Tarihi: 04.11.2021
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Son dakika: TFF’den Beşiktaş’ın talebine ret!

Son dakika spor haberleri... Beşiktaş'ın, Trabzonspor maçının pazar günü oynanması için TFF'ye yaptığı başvuru reddedildi.

Spor Toto Süper Lig'de cumartesi günü Trabzonspor'u ağırlayacak Beşiktaş'ın Türkiye Futbol Federasyonu'na yaptığı başvuru reddedildi.

Beşiktaşın Trabzonspor maçı talebine TFFden ret BEŞİKTAŞ'IN TRABZONSPOR MAÇI TALEBİNE TFF'DEN RET

Beşiktaş, Trabzonspor maçının pazar günü oynanması için TFF'ye başvuru yaptı. Başvuru TFF tarafından reddedildi.

Bu gelişmenin ardından cuma günün son antrenmanını yapacak olan Beşiktaş, Cumartesi günü Trabzonspor maçına çıkacak.

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