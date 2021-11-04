Fenerbahçe’nin eski teknik direktörü İsmail Kartal’dan flaş açıklamalar: Vitor Pereira ayrılırsa...

"FENERBAHÇE'DEN TEKLİF GELİRSE..."

Ben Fenerbahçeliyim. Bunu cümle alem biliyor. Bunun için Fenerbahçe'de ileride görev olursa ve buna da şartlar uygun olursa tabiki değerlendiririm neden olmasın. Sonuçta biz Fenerbahçeliyiz.

"ASIL YARIŞ İKİNCİ YARI OLACAK"

3 puanlık sistemde kapatılmayacak puan farkları yok. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta da çok ciddi sakatlıklar oldu. Bence şampiyonluk yarışı 4 büyükler arasında sezon sonuna kadar devam edecektir. Ama asıl yarış ikinci yarı olacaktır.