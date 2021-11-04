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Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü İsmail Kartal'dan flaş açıklamalar: Vitor Pereira ayrılırsa...

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Giriş Tarihi: 04.11.2021 Güncelleme Tarihi: 04.11.2021
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Fenerbahçe’nin eski teknik direktörü İsmail Kartal’dan flaş açıklamalar: Vitor Pereira ayrılırsa...

Fenerbahçe'de alınan üst üste başarısız sonuçlar sonrası teknik direktör Vitor Pereira taraftarların sabrını taşırdı. Sosyal medyada ligde ve UEFA Avrupa Ligi'ndeki başarısız sonuçlar sonrası Pereira büyük tepki topladı. Bir dönem sarı lacivertlileri çalıştıran teknik direktör İsmail Kartal, Fenerbahçe'de son dönemki yaşanan hataları anlattı. Kartal, Pereira'nın ayrılması durumunda kendisine teklif gelirse kabul edeceğini belirtti. Öte yandan Kartal, şu anda Başakşehir'in teknik direktörlüğünü yapan Emre Belözoğlu hakkında çarpıcı ifadeler kullandı.

Süper Lig'de üst üste yaşanılan kayıplar sonrası Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira, eleştirilen isim olmuştu. Bir dönem sarı lacivertlileri çalıştıran teknik direktör İsmail Kartal, Fenerbahçe'nin gündemine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe ile Pereira arasında olası ayrılık sonrası teklif gelirse kabul edeceğini ifaden eden İsmail Kartal'ın açıklamalarından öne çıkanlar:


FLAŞ EMRE BELÖZOĞLU SÖZLERİ: ÇOK HIRSLI...

Emre Belözoğlu, futbolculuk kariyeri Türkiye'de en önde gelen futbolcularımızdan bir tanesi. Dünya çapında bir oyuncu, Avrupa'da oynaması vs... Fenerbahçe'de futbolcuyken Emre'nin hocalığını yaptım. Futbolu çok iyi bilen, hırslı ve kariyerli bir insan. Çok da kişilikli, disiplinli, çalışmayı seven bir insan. Teknik direktörlüğe soyundu ve kendini de buna hazırladı. Şu an Başakşehir'de çalışıyor ve 3 maçta 3 yaptı. Yolu açık olsun Emre kardeşimizin, kendisine başarılar diliyorum.

"FENERBAHÇE'DEN TEKLİF GELİRSE..."

Ben Fenerbahçeliyim. Bunu cümle alem biliyor. Bunun için Fenerbahçe'de ileride görev olursa ve buna da şartlar uygun olursa tabiki değerlendiririm neden olmasın. Sonuçta biz Fenerbahçeliyiz.

"ASIL YARIŞ İKİNCİ YARI OLACAK"

3 puanlık sistemde kapatılmayacak puan farkları yok. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta da çok ciddi sakatlıklar oldu. Bence şampiyonluk yarışı 4 büyükler arasında sezon sonuna kadar devam edecektir. Ama asıl yarış ikinci yarı olacaktır.

SÜPER LİG'DE YABANCI HAKEM OLAMALI MI?

Hakemler de sonuçta insan, onlar da hata yapabilir. Bazen VAR ile hakemler arasındaki diyaloglar insanların kafasını karıştırıyor. Buralarda biraz daha kararlı olunması gerek. Bir de akan oyunun düdük çalınarak kesilmesine bir hoca olarak karşıyım. Hakemlerimiz kararlı olsunlar...Yabancı hakemlere ben karşıyım... Bizim hakemlerimiz de Avrupa'ya gidip çok büyük övgüler alabiliyorlar dünya basınında. Burda biz kendi sorunumuzu kendi içimizde halletmeliyiz diye düşünüyorum.

GALATASARAY - FENERBAHÇE DERİBİSİ YORUMU

Derbilerin hiçbir zaman favorisi yoktur. Önceden kestiremezsiniz. Zaten futbolun güzelliği de buradan geliyor. Rakibini iyi analiz etmeniz, doğru 11'le sahaya çıkmanız ve ortaya koyduğunuz strateji çok önemlidir. O stratejiyi doğru oyuncularla bulup, rakibi de iyi analiz edip onu taktik anlamda, maça psikolik, fiziksel ve zihinsel anlamda iyi hazırladığınız zaman bunun karşılığını mutlaka alırsınız. Küçük baskılardan etkilenmeyerek, soğukkanlı bir şekilde görevlerinizi yerine getirdiğiniz sürece mutlaka oradan istediğiniz sonucu alırsınız.

KAYNAK: Ömer Faruk Özcan / Fotomac.com.tr


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