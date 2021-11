Fenerbahçe’nin eski teknik direktörü İsmail Kartal’dan flaş açıklamalar: Vitor Pereira ayrılırsa...

Fenerbahçe ile Pereira arasında olası ayrılık sonrası teklif gelirse kabul edeceğini ifaden eden İsmail Kartal'ın açıklamalarından öne çıkanlar:



FLAŞ EMRE BELÖZOĞLU SÖZLERİ: ÇOK HIRSLI...

Emre Belözoğlu, futbolculuk kariyeri Türkiye'de en önde gelen futbolcularımızdan bir tanesi. Dünya çapında bir oyuncu, Avrupa'da oynaması vs... Fenerbahçe'de futbolcuyken Emre'nin hocalığını yaptım. Futbolu çok iyi bilen, hırslı ve kariyerli bir insan. Çok da kişilikli, disiplinli, çalışmayı seven bir insan. Teknik direktörlüğe soyundu ve kendini de buna hazırladı. Şu an Başakşehir'de çalışıyor ve 3 maçta 3 yaptı. Yolu açık olsun Emre kardeşimizin, kendisine başarılar diliyorum.