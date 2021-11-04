Galatasaray Lokomotiv Moskova maçı hangi kanalda? Galatasaray Lokomotiv Moskova maçı bugün mü?

Galatasaray Lokomotiv Moskova maçı canlı izlemek için araştırmalar hız kazandı. UEFA Avrupa Ligi E grubunda mücadele eden Galatasaray, 4. Karşılaşmada Lokomotiv Moskova ile yeşil sahada bir araya geliyor. Grubunda kayıpsız şekilde zirvede yer alan sarı-kırmızılı temsilcimiz evinde oynayacağı mücadeleye mutlak galibiyet parolasıyla çıkarken, karşılaşmayı izlemek isteyen taraftarlar sorgulamalarını hızlandırdı. İşte, Galatasaray Lokomotiv Moskova EXXEN canlı yayın kesintisiz donmadan izle...

Grupta oynadığı 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik alan Galatasaray, 7 puanla ilk sırada bulunuyor. Bir beraberlik ve 2 yenilgisi olan Rus ekibi ise 1 puanla son sırada yer alıyor.