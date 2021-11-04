Galatasaray Lokomotiv Moskova maçı hangi kanalda? Galatasaray Lokomotiv Moskova maçı bugün mü?
Galatasaray Lokomotiv Moskova maçı canlı izlemek için araştırmalar hız kazandı. Temsilcimiz Galatasaray, bu akşam sahasında Rusya ekibi Lokomotiv Moskova takımını ağırlayacak. Namağlup olarak yoluna devam eden Fatih Terim'in öğrencileri karşılaşmayı kazanarak grupta büyük avantaj yakalamak istiyor. Taraftarlar karşılaşmayı canlı izlemek için araştırmalara başladı. İşte, Galatasaray Lokomotiv Moskova maçı canlı izlemek için detaylar...
Galatasaray Lokomotiv Moskova maçı canlı izlemek için araştırmalar hız kazandı. UEFA Avrupa Ligi E grubunda mücadele eden Galatasaray, 4. Karşılaşmada Lokomotiv Moskova ile yeşil sahada bir araya geliyor. Grubunda kayıpsız şekilde zirvede yer alan sarı-kırmızılı temsilcimiz evinde oynayacağı mücadeleye mutlak galibiyet parolasıyla çıkarken, karşılaşmayı izlemek isteyen taraftarlar sorgulamalarını hızlandırdı. İşte, Galatasaray Lokomotiv Moskova EXXEN canlı yayın kesintisiz donmadan izle...
Grupta oynadığı 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik alan Galatasaray, 7 puanla ilk sırada bulunuyor. Bir beraberlik ve 2 yenilgisi olan Rus ekibi ise 1 puanla son sırada yer alıyor.
Galatasaray gruptaki ilk maçında sahasında İtalya'nın Lazio takımını 1-0 yenerken, ikinci maçında Fransa temsilcisi Olimpik Marsilya ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı. Sarı-kırmızılı takım, üçüncü maçında ise Rusya'da Lokomotiv Moskova'yı 1-0 mağlup etti.
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İlk maçında Olimpik Marsilya ile 1-1 berabere kalan Lokomotiv Moskova, ikinci maçında Lazio'ya 2-0, üçüncü maçında da Galatasaray'a 1-0 yenildi.
İlk 11'ler
Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Aanholt, Berkan, Cicaldau, Feghouli, Morutan, Kerem, Halil.
Lokomotiv Moskova: Guilherme, Nenakhov, Barinov, Jedvaj, Rybus, Beka Beka, Maradishvili, Rybchinski, Kerk, Lisakovich, Zhemaletdinov.
20.45'te başlayacak karşılaşma Exxen'den yayınlanacak.
Grubun diğer maçında Olimpik Marsilya, yarın TSİ 23.00'te Lazio'yu konuk edecek.
Puan durumu
UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda 4. hafta maçları öncesi puan durumu şöyle:
Takım O G B M A Y Av. Puan
Galatasaray 3 2 1 0 2 0 2 7
Lazio 3 1 1 1 2 1 1 4
Olimpik Marsilya 3 0 3 0 1 1 0 3
Lokomotiv Moskova 3 0 1 2 1 4 -3 1
Kalesini gole kapattı
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda oynadığı ilk üç maçta rakiplerine gol fırsatı vermedi.
Sarı-kırmızılı ekip, H Grubu'nda mücadele eden İngiliz ekibi West Ham ile ligde ilk üç haftayı gol yemeden geçen iki takımdan biri oldu.
Takımda 2 eksik
Galatasaray'da 2 futbolcu yarınki müsabakada forma giyemeyecek.
Sarı-kırmızılı ekipte tedavilerine devam edilen Arda Turan ile Fransız sağ bek Sacha Boey karşılaşmada görev yapamayacak.
UEFA'ya bildirilen listede isimleri bulunmayan Oğulcan Çağlayan, Aytaç Kara, Gustavo Assunçao ve Fatih Öztürk de maç kadrosunda yer alamayacak.
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