Son dakika: Okan Buruk için milli takım iddiası! 2+2 yıllık sözleşme masada...

Süper Lig'de Medipol Başakşehir ile şampiyonluk sevinci yaşayarak tarihi bir başarıya imza atan Okan Buruk ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

Azerbaycan basınından Sportinfo'nun haberine göre; Azerbaycan Milli Takımı için başarılı teknik direktörle görüşmeler başladı.



