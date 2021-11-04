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Haberler Spor Haberleri Galatasaray Lokomotiv Moskova maçı canlı yayınlayan yabancı kanallar! Galatasaray Moskova maçı canlı izleme yolları...

Galatasaray Lokomotiv Moskova maçı canlı yayınlayan yabancı kanallar! Galatasaray Moskova maçı canlı izleme yolları...

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.11.2021
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Galatasaray Lokomotiv Moskova maçı canlı yayınlayan yabancı kanallar! Galatasaray Moskova maçı canlı izleme yolları...

Galatasaray Lokomotiv Moskova maçı canlı yayınlayan yabancı kanallar araştırılan konular arasında yer alıyor. Avrupa Ligi'nde fırtına gibi esen Galatasaray, 4. hafta maçında Lokomotiv Moskova ile karşılaşıyor. 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik alan Galatasaray, 7 puanla ilk sırada bulunuyor. 1 beraberlik ve 2 yenilgisi olan Rus ekibi ise 1 puanla son sırada yer alıyor. Maçı canlı yayınlayan yabancı kanallar için arama motorlarında sorgulamalar hızlandı. İşte, Galatasaray Lokomotiv Moskova maçı canlı yayınlayan yabancı kanallar...

Galatasaray Moskova maçı canlı izleme yolları araştırılan konular arasında yer alıyor. Galatasaray , UEFA Avrupa Ligi E Grubu 4. maçında Rusya'nın Lokomotiv Moskova ekibini konuk edecek. Grupta 7 puanla lider durumda bulunan ve ilk maçta rakibini mağlup eden Galatasaray, bir kez daha galibiyet arayacak. İşte, Galatasaray Lokomotiv Moskova maçı canlı yayınlayan yabancı kanallar...

GALATASARAY-LOKOMOTİV MOSKOVA MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Nef Stadı'nda oynanacak ve saat 20.45'te başlayacak Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçını İsviçreli hakem Sandro Scharer yönetecek. Karşılaşma, Exxen dijital platformundan canlı yayımlanacak.

Galatasaray - Lokomotiv Moskova ilk 11'ler:

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Aanholt, Berkan, Cicaldau, Feghouli, Morutan, Kerem, Halil, Dervişoğlu

Lokomotiv Moskova: Guilherme, Nenakhov, Barinov, Jedjav, Rybus, Beka Beka, Maradishvili, Rybchinski, Gyrano Kerk, Lisakovich, Zhemaletdinov

Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçını şifresiz ve canlı vermesi beklenen yabancı kanallar

Arena Sport 1, Arena Sport Serbia, Arena Sport Croatia, beIN Connect France, beIN Connect France 2, beIN Sports English, Blue Sport Liver, BT Sport 1, DAZN 1, Cosmote Sport 2, Nova Sport 3, Sky Sport Premium 1, Sky Sport 253, Sky Sport 3 Austria, Sky Sport 1 Hungary, TSN Malta 7, TV2 Sport Premium, Ziggo Sport

Galatasaray, Fatih Terim yönetiminde Avrupa'da 91. maçında

Rusya'nın Lokomotiv Moskova ekibini konuk edecek Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde Avrupa arenasındaki 91. müsabakasına çıkacak. Sarı-kırmızılı takımın başında önemli başarılara imza atan Terim, Avrupa kupalarındaki tecrübesiyle dikkati çekiyor. Fatih Terim yönetiminde Avrupa kupalarında 90 karşılaşmaya çıkan Galatasaray , 36 galibiyet, 20 beraberlik ve 34 mağlubiyet yaşadı. Bu müsabakalarda 122 kez fileleri havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde ise 131 gol gördü.

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