Son dakika | Basketbol Federasyonu’nda Hidayet Türkoğlu güven tazeledi

169 delegenin katıldığı seçimde Hidayet Türkoğlu güven tazeleyerek yeniden Türkiye Basketbol Federasyonu başkanlığa seçildi. Hidayet Türkoğlu, Harun Erdenay ve Erman Kunter üç aday olarak seçime girmişti. Genel Kurul sonucunda Hidayet Türkoğlu, yeniden Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı seçildi. Hidayet Türkoğlu, sahneye gelerek üyelere teşekkür etti.

BAŞKAN HİDAYET TÜROĞLU'NDAN ÜYELERE MESAJ!

İkinci kez Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanlığına seçilen Hidayet Türkoğlu, üyelere teşekkür ederken hedeflerinin Türk basketbolunu en iyi yerlere getirmek olduğunu belirtti.

"Bu süreçte iyi yaptığımız şeyler oldu, yapamadıklarımız oldu. Tüm ekibimle birlikte daha iyi çalışacağımıza dair söz veriyorum. İnşallah Türk basketbolunu en güzel yerlere getiririz. Ben kariyerimde iyi bir takım oyuncusu oldum. Buna devam edeceğim. Oy veren vermeyen herkesin elini sıkmak için sizleri ziyaret edeceğim. Gösterdiğiniz teveccüh için herkese teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.