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Erkan Özdamar kimdir, kaç yaşında? Erkan Özdamar hangi maçları yönetti?

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.11.2021
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Erkan Özdamar kimdir, kaç yaşında? Erkan Özdamar hangi maçları yönetti?

Erkan Özdamar kimdir, kaç yaşında? Beşiktaş – Trabzonspor maçının sürpriz hakemi Erkan Özdamar kimdir? Süper Lig’in 12. haftasında oynanacak Beşiktaş – Trabzonspor derbisinde maçın hakemi Erkan Özdamar oldu. Süper Lig'de tecrübe kazanan Özdamar, aynı zamanda Uluslararası Spor ve Dans Eğitmenliği sertifikalarına sahip.

Erkan Özdamar kimdir, kaç yaşında? Erkan Özdamar hangi maçları yönetti? Süper Lig'in 12. haftasında oynanacak Beşiktaş – Trabzonspor derbisine hakem olarak atanan Erkan Özdamar'ın kim olduğu arama motorlarında sorgulanıyor. Başkent Üniversitesi'nde Spor Bilimleri bölümünden mezun olan Özdamar, yüksek lisansını da aynı üniversitede yaptı.

ERKAN ÖZDAMAR KİMDİR?

Son olarak Galatasaray maçında görev alan genç hakemin gerçek hayatta dans eğitmenliği yaptığı öğrenildi. Başkent Üniversitesi'nde Spor Bilimleri bölümünden mezun olan Özdamar, yüksek lisansını da aynı üniversitede yaptı.

Genç hakemin ayrıca Uluslararası Spor ve Dans Eğitmenliği sertifikalarına sahip olduğu kaydedildi. Genç hakemin hangi takımlı olduğu ise bilinmiyor.

TFF'nin Ankara bölgesi hakemlerinden Erkan Özdamar, 2020 -2021 sezonunda Süper Lig'de hakemlik görevi verilmeye başladı. Erkan Özdamar, yönettiği 15 maçta 65 sarı, 1'i ikinci sarıdan olmak üzere 2 kırmızı kart çıkardı.

SÜPER LİG'DE 12. HAFTA HAKEMLERİ

Yarın

20.00 Gaziantep FK - Kasımpaşa: Halis Özkahya

20.00 Çaykur Rizespor - Aytemiz Alanyaspor: Fırat Aydınus

6 Kasım Cumartesi

13.30 Demir Grup Sivasspor - GZT Giresunspor: Ümit Öztürk

16.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Medipol Başakşehir: Zorbay Küçük

16.00 Fraport TAV Antalyaspor - Altay: Mert Güzenge

19.00 Beşiktaş - Trabzonspor: Erkan Özdamar

7 Kasım Pazar

13.30 Göztepe - İttifak Holding Konyaspor: Yasin Kol

16.00 VavaCars Fatih Karagümrük - Galatasaray : Atilla Karaoğlan

16.00 Adana Demirspor - Atakaş Hatayspor: Yaşar Kemal Uğurlu

19.00 Fenerbahçe - Yukatel Kayserispor: Cüneyt Çakır

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