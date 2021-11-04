Erkan Özdamar kimdir, kaç yaşında? Erkan Özdamar hangi maçları yönetti?

ERKAN ÖZDAMAR KİMDİR?

Son olarak Galatasaray maçında görev alan genç hakemin gerçek hayatta dans eğitmenliği yaptığı öğrenildi. Başkent Üniversitesi'nde Spor Bilimleri bölümünden mezun olan Özdamar, yüksek lisansını da aynı üniversitede yaptı.

Genç hakemin ayrıca Uluslararası Spor ve Dans Eğitmenliği sertifikalarına sahip olduğu kaydedildi. Genç hakemin hangi takımlı olduğu ise bilinmiyor.

TFF'nin Ankara bölgesi hakemlerinden Erkan Özdamar, 2020 -2021 sezonunda Süper Lig'de hakemlik görevi verilmeye başladı. Erkan Özdamar, yönettiği 15 maçta 65 sarı, 1'i ikinci sarıdan olmak üzere 2 kırmızı kart çıkardı.