Fenerbahçe güle oynaya! Antwerp 0-3 Fenerbahçe (MAÇ SONUCU-ÖZET)

ÖNEMLİ İSİMLER SAKAT

Mesut Özil, Altay Bayındır, Luiz Gustavo ve Enner Valencia gibi birçok önemli oyuncusundan yoksun olarak bu maça çıkan Kanarya, oldukça kritik olan bir 3 puan alarak tur umutlarını sürdürdü.

FENERBAHÇE'NİN KALAN MAÇLARI

25 Kasım 2021 Perşembe

Olympiakos-Fenerbahçe

Georgios Karaiskakis Stadyumu / TSİ 23.00

9 Aralık 2021 Perşembe

Fenerbahçe-Eintracht Frankfurt

Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi / TSİ 20.45