Fenerbahçe güle oynaya! Antwerp 0-3 Fenerbahçe (MAÇ SONUCU-ÖZET)
UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe deplasmanda Belçika temsilcisi Royal Antwerp'e konuk oldu. Sarı lacivertliler ilk yarıda bulduğu üç golle rakibini 3-0 gibi rahat bir skorla geçerek gruptaki puanını 5'e yüksetti.
UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe, D grubundaki 4. maçında Royal Antwerp ile karşı karşıya geldi.
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Geride kalan 3 maçta 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan sarı lacivertliler, deplasmanda Antwerp'i yenerek gruptaki ilk galibiyetini aldı. Sarı lacivertlilere galibiyeti getiren golleri, 8'de Mert Hakan Yandaş, 16'da Max Meyer ve 29'da Mergim Berisha kaydetti.
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Mesut Özil, Altay Bayındır, Luiz Gustavo ve Enner Valencia gibi birçok önemli oyuncusundan yoksun olarak bu maça çıkan Kanarya, oldukça kritik olan bir 3 puan alarak tur umutlarını sürdürdü.
FENERBAHÇE'NİN KALAN MAÇLARI
25 Kasım 2021 Perşembe
Olympiakos-Fenerbahçe
Georgios Karaiskakis Stadyumu / TSİ 23.00
9 Aralık 2021 Perşembe
Fenerbahçe-Eintracht Frankfurt
Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi / TSİ 20.45
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