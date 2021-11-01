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Fransa'da Cengiz Ünder'in gecesi! Marsilya Clermont'u milli futbolcumuzun golüyle geçti

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Giriş Tarihi: 01.11.2021 Güncelleme Tarihi: 01.11.2021
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Fransa’da Cengiz Ünder’in gecesi! Marsilya Clermont’u milli futbolcumuzun golüyle geçti

Fransa Ligue 1 ekibi Marsilya'nın formasını giyen milli futbolcumuz Cengiz Ünder takımına galibiyeti getiren golü attı. Ligin 12. haftasında evinde Clermont'u konuk eden Marsilya 25. dakikada milli futbolcumuzun attığı müthiş golle 3 puanı kazanan taraf oldu.

Son dakika spor haberleri... Fransa Ligue 1'in 12. haftasında Marsilya, Clermont'a konuk oldu. Karşılaşmayı konuk ekip Marsilya 1-0 kazandı. Marsilya'ya 3 puanı getiren golü 25. dakikada attığı harika plase golüyle milli futbolcumuz Cengiz Ünder kaydetti.

Bu sonuçla Marsilya 22 puana yükseldi. Clermont ise 13 puanda kaldı.

Cengiz Ünder, bu sezon Marsilya formasıyla çıktığı 13 maçta 5 gol kaydetti.

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