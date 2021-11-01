Fransa'da Cengiz Ünder'in gecesi! Marsilya Clermont'u milli futbolcumuzun golüyle geçti
Fransa Ligue 1 ekibi Marsilya'nın formasını giyen milli futbolcumuz Cengiz Ünder takımına galibiyeti getiren golü attı. Ligin 12. haftasında evinde Clermont'u konuk eden Marsilya 25. dakikada milli futbolcumuzun attığı müthiş golle 3 puanı kazanan taraf oldu.
Son dakika spor haberleri... Fransa Ligue 1'in 12. haftasında Marsilya, Clermont'a konuk oldu. Karşılaşmayı konuk ekip Marsilya 1-0 kazandı. Marsilya'ya 3 puanı getiren golü 25. dakikada attığı harika plase golüyle milli futbolcumuz Cengiz Ünder kaydetti.
Bu sonuçla Marsilya 22 puana yükseldi. Clermont ise 13 puanda kaldı.
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