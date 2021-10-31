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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den flaş Morutan sözleri: Çok iyi bir sol ayağı var

Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, evinde ağırladığı Gaziantep FK'yı Kerem Aktürkoğlu ve Morutan'ın golleriyle 2-0 mağlup etti. Fatih Terim karşılaşma sonrası flaş açıklamalarda bulundu. Terim, mücadelede şık bir gol atan Morutan ve performansıyla bu gecenin en başarılı isimleri arasında yer alan Marcao hakkında konuştu.

İşte maç sonu Terim'in yaptığı o açıklamalar...

Giriş Tarihi: 31.10.2021 21:56 Güncelleme Tarihi: 31.10.2021 22:06
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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’den flaş Morutan sözleri: Çok iyi bir sol ayağı var

Gaziantep galibiyeti sonrası konuşan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Marcao, Kerem ve Morutan hakkında flaş açıklamalarda bulundu.

Sarı-kırmızılı taraftarların "İmparator" diyerek seslendiği tecrübeli teknik adam şu ifadeleri kullandı:

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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’den flaş Morutan sözleri: Çok iyi bir sol ayağı var

"YÜZDE YÜZ GOL FIRSATLARI BULDUK"

"İki yarıyı da iyi oynadığımızı düşünüyorum. İlk yarı hiç pozisyon vermedik, bu bizim için önemliydi. Pozisyon da bulduk. Morutan'la, Kerem'le %100 gol fırsatları da bulduk. İlk yarıyı 1-0 bitirdik, ikinci yarıda boş alan bulacağımızı oyunculara anlatmıştık."

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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’den flaş Morutan sözleri: Çok iyi bir sol ayağı var

"KAZANDIĞIMIZ İÇİN MUTLUYUZ"

"Avrupa maçı öncesi 3 puan, diğer rakiplerimize yetişme, yukarıyla puan farkının açılmaması gibi bir sürü faktörü düşündüğümüzde güzel bir maç oldu. Kazandığımız için mutluyuz."

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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’den flaş Morutan sözleri: Çok iyi bir sol ayağı var

"DAHA DA İYİ OLACAK"

Kerem Aktüroğlu hakkında konuşan Terim, "Kerem bizim alt liglerden alıp, güvenip forma verdiğimiz, her geçen gün de gelişimini takip ettiğimiz, her geçen gün üstüne koyan bir oyuncu. Daha da iyi olacak." ifadelerini kullandı.

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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’den flaş Morutan sözleri: Çok iyi bir sol ayağı var

"ÇOK İYİ BİR SOL AYAĞI VAR"

Gaziantep karşısında Galatasaray'ın efsane isimlerin George Hagi'yi andıran çok şık bir gol atan Rumen futbolcu Morutan ile ilgili de konuşan Terim, "Morutan çok yetenekli. Teknik ve mental olarak çok daha gelişecek. Çok iyi bir sol ayağı var." dedi.