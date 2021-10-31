Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’den flaş Morutan sözleri: Çok iyi bir sol ayağı var

"ÇOK İYİ BİR SOL AYAĞI VAR"

Gaziantep karşısında Galatasaray'ın efsane isimlerin George Hagi'yi andıran çok şık bir gol atan Rumen futbolcu Morutan ile ilgili de konuşan Terim, "Morutan çok yetenekli. Teknik ve mental olarak çok daha gelişecek. Çok iyi bir sol ayağı var." dedi.