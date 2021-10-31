31 Ekim 2021, Pazar
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den flaş Morutan sözleri: Çok iyi bir sol ayağı var
Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, evinde ağırladığı Gaziantep FK'yı Kerem Aktürkoğlu ve Morutan'ın golleriyle 2-0 mağlup etti. Fatih Terim karşılaşma sonrası flaş açıklamalarda bulundu. Terim, mücadelede şık bir gol atan Morutan ve performansıyla bu gecenin en başarılı isimleri arasında yer alan Marcao hakkında konuştu.
İşte maç sonu Terim'in yaptığı o açıklamalar...
Giriş Tarihi: 31.10.2021 21:56 Güncelleme Tarihi: 31.10.2021 22:06
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