Fenerbahçe'de ilk ayrılık gerçekleşiyor! Devre arasında kadroda büyük revizyon olacak
Süper Lig'de Trabzonspor, Alanyaspor ve son olarak Konyaspor'a yenilerek peş peşe 3 maçından da puan alamayan Fenerbahçe'de sular durulmuyor. Sarı-lacivertliler taraftarlar tarafından eleştirilerin bir numaralı hedefi olan Teknik Direktör Vitor Pereira'nın flaş bir karar aldığı iddia edildi. Portekizli çalıştırıcının milli futbolcunun takımdan ayrılmasını istediği vurgulandı. İşte transfer gelişmesinin detayları...
Vitor Pereira yönetimindeki Fenerbahçe, Süper Lig'de oynadığı son 3 maçta da sahadan mağlup ayrıldı. Sarı-lacivertlilerde kötü gidişat sonrası Portekizli çalıştırıcı eleştirilerin odak noktası haline geldi.
Tecrübeli çalıştırıcının milli futbolcu ile yolların ayrılmasını istediği iddia edildi.
DEVRE ARASINDA BÜYÜK REVİZYON
Süper Lig'in 11.haftasında Fenerbahçe, İttifak Holding Konyaspor'a konuk oldu. Kritik mücadele ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi. Bu sonuçla birlikte Süper Lig devi üst üste 3'üncü kez sahadan mağlup ayrıldı. Fenerbahçe'de kötü sonuçların ardından devre arasında kadroda büyük bir revizyon yapılması planlandığı belirtildi.
Fenerbahçe'de sezon başında transfer edilen oyuncuların büyük bir bölümü beklenen seviyede performans sergileyemedi. Sarı-lacivertlilerde sezon başında göreve gelen teknik direktör Pereira üst üste alınan kötü sonuçlar ve kadro istikrarsızlığına çare olamadı.
KAYIP 14 PUAN!
Süper Lig'de sezona şampiyonluk parolasıyla çıkan sarı-lacivertliler; ilk 11 hafta sonunda 14 puan kaybetti. Pereira'nın öğrencileri bu karşılaşmalarda 4 mağlubiyet ve 1 beraberlikle sahadan ayrıldı.
UEFA Avrupa Ligi'nde de kötü gidişatın devam ettiği sarı-lacivertlilerde, devre arası transfer döneminde büyük bir revizyona gitme kararı alındı. Birçok futbolcuyla yollarını ayırmayı hedefleyen Fenerbahçe idarecileri, takıma katkı sağlamayan oyuncuların maaş yükünden de kurtulmayı hedefledi.
İŞTE YOLLARIN AYRILACAĞI FUTBOLCULAR
Fenerbahçe'de uzun uğraşlar sonucu Antalyaspor'dan transfer edilen Nazım Sangare'nin takımdan ayrılması bekleniyor. Sarı-lacivertlilerde bir türlü istenilen seviyeye gelemeyen 27 yaşındaki sağ bek, beklentilerin çok uzağında kaldı.
Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'dan geçtiğimiz sezonun başında transfer edilen Nazım Sangare, Fenerbahçe'de hiçbir zaman düzenli olarak forma giyemedi. Tecrübeli sağ bek, ilk 11 yarışında takım arkadaşlarının gerisinde kaldı.
Fenerbahçe'de devre arasında takımdan ayrılması yönünde karar alınan Nazım Sangare, bu sezon 9 resmi maçta görev aldı. Tecrübeli futbolcu bu karşılaşmalarda takım arkadaşlarına 3 asist yaptı. Nazım Sangare, 2020-2021 sezonunda toplamda 1 gol ve 1 asist üretmişti.
MİLLİ FUTBOLCUYA RUSYA'DAN TALİP
Sarı-lacivertlilerde Teknik Direktör Vitor Pereira'nın gözüne giremeyen 1,85 boyundaki sağ bekin sözleşmesi 2024'te sona erecek. Güncel piyasa değeri 2,4 milyon euro olan Nazım Sangare'ye Spartak Moskova'nın talip olduğu öğrenildi. Fenerbahçe idarecilerinin bu transfere sıcak baktığı ve düşük bir bedelle milli futbolcunun Spartak Moskova'ya gitmesine izin vermeyi düşündüğü belirtildi.
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