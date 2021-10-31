Fenerbahçe’de ilk ayrılık gerçekleşiyor! Devre arasında kadroda büyük revizyon olacak

Fenerbahçe'de devre arasında takımdan ayrılması yönünde karar alınan Nazım Sangare, bu sezon 9 resmi maçta görev aldı. Tecrübeli futbolcu bu karşılaşmalarda takım arkadaşlarına 3 asist yaptı. Nazım Sangare, 2020-2021 sezonunda toplamda 1 gol ve 1 asist üretmişti.

MİLLİ FUTBOLCUYA RUSYA'DAN TALİP

Sarı-lacivertlilerde Teknik Direktör Vitor Pereira'nın gözüne giremeyen 1,85 boyundaki sağ bekin sözleşmesi 2024'te sona erecek. Güncel piyasa değeri 2,4 milyon euro olan Nazım Sangare'ye Spartak Moskova'nın talip olduğu öğrenildi. Fenerbahçe idarecilerinin bu transfere sıcak baktığı ve düşük bir bedelle milli futbolcunun Spartak Moskova'ya gitmesine izin vermeyi düşündüğü belirtildi.