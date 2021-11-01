Galatasaray Lokomotiv Moskova maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2021 UEFA Avrupa Ligi GS maçı şifresiz mi?
Galatasaray Lokomotiv Moskova maçı ne zaman? UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda 4'üncü maçına çıkacak olan temsilcimiz Galatasaray, NEF Stadyumu'nda Rusya temsilcisi Lokomotiv Moskova'yı konuk edecek. Grubun üçüncü maçında Rus temsilcisini deplasmanda 1-0 mağlup eden Galatasaray, bu karşılaşmadan da galibiyetle ayrılarak liderliğini sürdürmek istiyor. Peki, Galatasaray Lokomotiv Moskova maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2021 UEFA Avrupa Ligi GS maçı şifresiz mi? İşte karşılaşmanın detayları...
Galatasaray Lokomotiv Moskova maçı ne zaman? UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda 7 puanla liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, grubun 4'üncü maçında Lokomotiv Moskova'yı ağırlayacak. Grupta oynadığı 3 maçta 2 galibiyet ve bir beraberlik elde eden Galatasaray, 7 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Sarı-kırmızılılar, bu karşılaşmadan da iyi sonuçla ayrılarak liderlik serüvenini sürdürmek istiyor. Peki, Galatasaray Lokomotiv Moskova maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2021 UEFA Avrupa Ligi GS maçı şifresiz mi? İşte cevaplar...
GALATASARAY - LOKOMOTİV MOSKOVA MAÇI NE ZAMAN?
Galatasaray Lokomotiv Moskova maçı 4 Kasım Perşembe günü Nef Stadyumu'nda oynanacak. Heyecan dozu yüksek geçecek karşılaşma 19.45'te başlayacak. Karşılaşma, ExxenSpor dijital platformu üzerinden şifreli olarak yayınlanacak. Bu karşılaşmayı canlı izleyebilmek için ExxenSpor üyeliği almanız gerekiyor.
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde kalan maç fikstürü şöyle:
25 Kasım
19.45 | Galatasaray - Marsilya
9 Aralık
22.00 | Lazio - Galatasaray
KEREM AKTÜRKOĞLU GOL SAYISINI 5'E ÇIKARDI
Gruptaki 3'üncü maçında Lokomotiv Moskova karşısında Galatasaray'a galibiyeti getiren golü atan Kerem Aktürkoğlu, bu sezon resmi maçlarda 5. kez ağları havalandırdı.
Sarı-kırmızılı futbolcu, daha önce Süper Lig'de iki, Avrupa Ligi eleme maçlarında da iki kez topu filelere yolladı.
GALATASARAY, AVRUPA'DA LOKOMOTİV MOSKOVA SINAVINDA
UEFA Avrupa Ligi E Grubu'ndaki ördüncü maçında Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımını konuk edecek Galatasaray, Avrupa kupalarında 298. kez sahne alacak.
Sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında çıktığı 297 müsabakanın 105'inden galibiyetle ayrıldı. 114 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan Galatasaray, 78 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.
Avrupa arenasında rakip fileleri 395 kez havalandıran sarı-kırmızılar, kalesinde ise 443 gole engel olamadı.
"KUPA 2"DE 88. RANDEVU
Galatasaray, Avrupa'nın 2 numaralı kupasında 88. kez mücadele edecek.
UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi adlarıyla düzenlenen organizasyonda 87 maça çıkan sarı-kırmızılılar, 35 galibiyet, 28 beraberlik ve 24 yenilgi yaşadı.
Galatasaray, söz konusu maçlarda 136 gol atarken kalesindeki 108 gole engel olamadı.
LOKOMOTİV MOSKOVA İLE 6. KARŞILAŞMA
Galatasaray, tarihinde Lokomotiv Moskova ile 6. kez karşı karşıya gelecek.
İki takım, daha önce 2 kez UEFA Şampiyonlar Ligi'nde eşleşti. İki ekip arasındaki rekabette, Galatasaray 7 gol atarken Lokomotiv Moskova 4 kez fileleri havalandırdı.
Sarı-kırmızılı ekip, Avrupa kupaları tarihinde Rus takımlarıyla toplamda 11 kez karşılaştı. Galatasaray, Lokomotiv Moskova'nın yanı sıra CSKA Moskova, Torpedo Moskova ve Spartak Moskova ile yaptığı maçlarda ikişer galibiyet ve beraberlik ile 6 yenilgi gördü.
Galatasaray, attığı 11 gole karşılık kalesindeki 17 gole engel olamadı.
MÜZESİNDE 2 AVRUPA KUPASI BULUNUYOR
Türkiye'nin Avrupa arenasındaki en başarılı ve tecrübeli futbol takımı Galatasaray, iki kez kupa kazanma başarısı gösterdi.
Sarı-kırmızılı takım, Avrupa'da ilk kupasına mevcut teknik direktörü Fatih Terim yönetiminde 1999-2000 sezonunda ulaştı. Galatasaray, finalde Arsenal'ı saf dışı bırakarak UEFA Kupası'nı müzesine götürdü.
Galatasaray, 2000 yılında ise Rumen teknik adam Mircea Lucescu yönetiminde Real Madrid'e üstünlük kurarak UEFA Süper Kupa'nın sahibi oldu.
EN FARKLI GALİBİYET VE MAĞLUBİYET
Galatasaray, Avrupa kupalarındaki en farklı galibiyetini İsrail ekibi Maccabi Netanya, en farklı yenilgilerini ise Alman ekibi Bayern Münih ve İspanya temsilcisi Real Madrid karşısında yaşadı.
UEFA Avrupa Ligi'nin 2009-2010 sezonu 3. eleme turu rövanş maçında İsrail'in Maccabi Netanya ekibini konuk eden sarı-kırmızılı ekip, Ali Sami Yen Stadı'nda oynanan karşılaşmayı 6-0 kazanarak Avrupa kupaları tarihindeki en farklı galibiyetine ulaştı.
Sarı-kırmızılı takım, 1972-1973 sezonunda Şampiyon Kulüpler Kupası 1. turunda Alman ekibi Bayern Münih'e, 2019-2020 sezonunda da Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e 6-0'lık skorlarla kaybetti ve tarihinin en farklı yenilgilerini yaşadı.
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