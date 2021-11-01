Galatasaray Lokomotiv Moskova maçı ne zaman? UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda 7 puanla liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, grubun 4'üncü maçında Lokomotiv Moskova'yı ağırlayacak. Grupta oynadığı 3 maçta 2 galibiyet ve bir beraberlik elde eden Galatasaray, 7 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Sarı-kırmızılılar, bu karşılaşmadan da iyi sonuçla ayrılarak liderlik serüvenini sürdürmek istiyor. Peki, Galatasaray Lokomotiv Moskova maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2021 UEFA Avrupa Ligi GS maçı şifresiz mi? İşte cevaplar...

GALATASARAY - LOKOMOTİV MOSKOVA MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray Lokomotiv Moskova maçı 4 Kasım Perşembe günü Nef Stadyumu'nda oynanacak. Heyecan dozu yüksek geçecek karşılaşma 19.45'te başlayacak. Karşılaşma, ExxenSpor dijital platformu üzerinden şifreli olarak yayınlanacak. Bu karşılaşmayı canlı izleyebilmek için ExxenSpor üyeliği almanız gerekiyor.

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde kalan maç fikstürü şöyle:

25 Kasım

19.45 | Galatasaray - Marsilya

9 Aralık

22.00 | Lazio - Galatasaray