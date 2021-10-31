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Fenerbahçe'nin kalecisi Altay Bayındır ameliyat oldu

SPOR
Giriş Tarihi: 31.10.2021 Güncelleme Tarihi: 31.10.2021
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Fenerbahçe’nin kalecisi Altay Bayındır ameliyat oldu

Süper Lig'deki Konyaspor maçında sakatlanan Fenerbahçe'nin milli file bekçisi Altay Bayındır, omzundan ameliyat edildi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda oynanan İttifak Holding Konyaspor müsabakasında omzu kırılan genç kaleci Altay Bayındır, Fulya Acıbadem Hastanesi'nde başarılı bir operasyon geçirdi.

Öte yandan kaleci Altay'ın tedavisine de başlandığı bildirildi.

NELER YAŞANMIŞTI?

Spor Toto Süper Lig'in 11'inci haftasında Fenerbahçe, dün İttifak Holding Konyaspor ile mücadele etmişti.

Karşılaşmada rakibiyle çarpışıp omzundan sakatlanan Altay Bayındır, 72'nci dakikada gözyaşları içinde yerini Berke Özer'e devretmişti.

Açıklamada Konyaspor maçında sakatlanan Enner Valencia ve Luiz Gustavo ile ilgili ise "Enner Valencia'nın sol ayak bileğinde bağ yaralanması tespiti yapılmış, konservatif tedavi uygulanması uygun görülmüştür. Luiz Gustavo'nun sol biceps grade 1-2 arası yaralanma teşhis edilip tedavisine başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

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