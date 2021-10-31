31 Ekim 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Bayrağı kaptı Galatasaray tribünlerine koştu! Gaziantep maçı sonrası Marcao taraftarlara 3'lü çektirdi

Bayrağı kaptı Galatasaray tribünlerine koştu! Gaziantep maçı sonrası Marcao taraftarlara 3'lü çektirdi

SPOR
Giriş Tarihi: 31.10.2021
ABONE OL
Bayrağı kaptı Galatasaray tribünlerine koştu! Gaziantep maçı sonrası Marcao taraftarlara 3’lü çektirdi

Süper Lig’de sahasında Gaziantep FK’yı mağlup eden Galatasaray’da maçın ardından Brezilyalı futbolcu Marcao sarı-kırmızılı taraftarlar 3'lü çektirdi.

Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi. Mücadeleden 2-0 galip ayrılan sarı-kırmızılılar puanını 20'ye çıkardı. Maçın adından taraftarlar bütün takımı tribünlere çağırdı ve galibiyeti beraber kutladı.

Sarı-kırmızılı taraftarlar daha sonra Brezilyalı futbolcu Marcao'yu 3'lü çektirmesi için çağırdı. Taraftarların isteğini kırmayan Marcao 3'lü çektirdi.

Tezahüratların ardından kale arkasındaki taraftarların yanına giden Brezilyalı futbolcu, Galatasaray bayrağını aldı ve sallayarak taraftarların sevgisine karşılık verdi.

Terimden Gaziantep FK karşısında 2 isme kesik TERİM'DEN GAZİANTEP FK KARŞISINDA 2 İSME KESİK
Galatasaray Gaziantepi rahat geçti GALATASARAY GAZİANTEP'İ RAHAT GEÇTİ
MHKda görev dağılımı yapıldı MHK'DA GÖREV DAĞILIMI YAPILDI

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA