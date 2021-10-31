Usain Bolt, 2009'da 100 metreyi 9,58 saniyede koşup dünya rekoru kırdığı yarışta hangi mesafeyi daha hızlı koşmuştur? ATV ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster bu akşam yeni bölümüyle yayınlanıyor. Büyük ödülü kazanmak isteyen yarışmacılar sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sorularını yanıtlıyor. Az önce sorulan soru izleyenleri ekranları başına kilitlemeye başladı. İşte, Usain Bolt, 2009'da 100 metreyi 9,58 saniyede koşup dünya rekoru kırdığı yarışta hangi mesafeyi daha hızlı koşmuştur?

SORU: Usain Bolt, 2009'da 100 metreyi 9,58 saniyede koşup dünya rekoru kırdığı yarışta hangi mesafeyi daha hızlı koşmuştur?

A- 20 metre ile 40 metre arasında

B- 40 metre ile 60 metre arasında

C- 60 metre ile 80 metre arasında

D- 80 metre ile 100 metre arasında

Doğru Cevap: C