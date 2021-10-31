İngiltere ve Galler'de 1961'e kadar hangisi yasal olarak suç kabul edilmiş ve onu yapanlar çeşitli hapis ve para cezalarına çarptırılmıştır? ATV ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster bu akşam yeni bölümüyle yayınlanıyor. Büyük ödülü kazanmak isteyen yarışmacılar sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sorularını yanıtlıyor. Az önce sorulan soru izleyenleri ekranları başına kilitlemeye başladı. İşte, İngiltere ve Galler'de 1961'e kadar hangisi yasal olarak suç kabul edilmiş ve onu yapanlar çeşitli hapis ve para cezalarına çarptırılmıştır?

SORU: İngiltere ve Galler'de 1961'e kadar hangisi yasal olarak suç kabul edilmiş ve onu yapanlar çeşitli hapis ve para cezalarına çarptırılmıştır?

A: İşe izinsiz gitmemek

B: İntihar girişiminde bulunmak

C: Kraliçeyi selamlamamak

D: Ev içerisinde kedi beslemek

CEVAP: B