İngiltere ve Galler'de 1961'e kadar hangisi yasal olarak suç kabul edilmiş ve onu yapanlar çeşitli hapis ve para cezalarına çarptırılmıştır?
İngiltere ve Galler'de 1961'e kadar hangisi yasal olarak suç kabul edilmiş ve onu yapanlar çeşitli hapis ve para cezalarına çarptırılmıştır? Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Milyoner'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve Kim Milyoner Olmak İster programındaki İngiltere ve Galler'de 1961'e kadar hangisi yasal olarak suç kabul edilmiş ve onu yapanlar çeşitli hapis ve para cezalarına çarptırılmıştır?
İngiltere ve Galler'de 1961'e kadar hangisi yasal olarak suç kabul edilmiş ve onu yapanlar çeşitli hapis ve para cezalarına çarptırılmıştır? ATV ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster bu akşam yeni bölümüyle yayınlanıyor. Büyük ödülü kazanmak isteyen yarışmacılar sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sorularını yanıtlıyor. Az önce sorulan soru izleyenleri ekranları başına kilitlemeye başladı. İşte, İngiltere ve Galler'de 1961'e kadar hangisi yasal olarak suç kabul edilmiş ve onu yapanlar çeşitli hapis ve para cezalarına çarptırılmıştır?
SORU: İngiltere ve Galler'de 1961'e kadar hangisi yasal olarak suç kabul edilmiş ve onu yapanlar çeşitli hapis ve para cezalarına çarptırılmıştır?
A: İşe izinsiz gitmemek
B: İntihar girişiminde bulunmak
C: Kraliçeyi selamlamamak
D: Ev içerisinde kedi beslemek
CEVAP: B