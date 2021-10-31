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Galatasaray - Gaziantep FK CANLI ANLATIM

SPOR
Giriş Tarihi: 31.10.2021 Güncelleme Tarihi: 31.10.2021
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Galatasaray - Gaziantep FK CANLI ANLATIM

Son dakika spor haberleri... Süper Lig'in 11.haftasında Galatasaray sahasında Gaziantep FK'yı konuk ediyor. Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin mağlup olduğu haftada Gaziantep FK'yı mağlup etmek isteyen Galatasaray şampiyonluk iddiasını güçlendirmenin peşinde. Galatasaray - Gaziantep FK maçı canlı anlatımı ahaber.com.tr'de...

Galatasaray, Süper Lig'in 11.haftasında evinde Gaziantep FK'yı konuk ediyor.

GALATASARAY'IN 11'İ BELLİ OLDU

Muslera, Yedlin, Marcao, Nelsson, Van Aanholt, Berkan, Cicaldau, Morutan, Barış, Kerem, Halil

Yedekler: Fatih, Taylan, Alpaslan, Babel, Mostafa, Ömer, Luyindama, Emre, Feghouli, Diagne

ERKEN GOLÜ HEDEFLİYOR

Gaziantep FK karşısında Taylan Antalyalı ve Mbaye Diagne yedek kulübesine çekilecek, Barış Alper Yılmaz ve Halil Dervişoğlu ilk 11'e girecek. Son dönemde Taylan-Berkan- Cicaldau ile üçlü orta saha tercih eden Fatih Terim, bu kez Olimpiu Morutan'ı öne çıkaracak ve sistemini onun üzerine kuracak. Berkan- Cicaldau ikilisi orta sahayı kontrol edecek. Kanatlarda Barış Alper ve Kerem Aktürkoğlu, ileri uçta ise Halil oynayacak. Morutan ise 10 numara pozisyonunda forvet arkasında görev yapacak. Bu kez daha çok hücumu düşünecek olan Galatasaray bugün erken gol bulmayı hedefliyor.

GALATASARAY - GAZİANTEP FK CANLI ANLATIM

GAZİANTEP İLE 5. KEZ

Galatasaray, Süper Lig'de üçüncü sezonunu geçiren Gaziantep FK ile 5. kez karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılı takım, rakibi ile daha önce oynadığı 4 maçta 3 galibiyet ve bir beraberlik yaşadı. Söz konusu karşılaşmalarda 10 gol atan Galatasaray, kalesinde ise 5 gol gördü. Cimbom geçtiğimiz sezon evinde 3-1 kazanmıştı.

TAYLAN SINIRDA

Sarı-Kırmızılı ekipte tedavilerine devam edilen Sacha Boey ve Arda Turan, maçın kadrosunda yer alamayacak. Ayrıca Taylan Antalyalı sarı kart sınırında bulunuyor. Bugün bir sarı daha görmesi halinde durumunda 12'nci haftadaki Fatih Karagümrük maçında forma giyemeyecek.

GALATASARAY - GAZİANTEP FK 11'LER
GALATASARAY: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Aanholt, Barış, Berkan, Morutan, Cicaldau, Kerem, Halil

GAZİANTEP FK: Günay, Kitsiou, Caulker, Tosca, İbrahim, Doğan, Djilobodji, Maxim, Sagal, Figueiredo, Muhammet

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