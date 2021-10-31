Galatasaray - Gaziantep FK CANLI ANLATIM

GALATASARAY - GAZİANTEP FK CANLI ANLATIM

GAZİANTEP İLE 5. KEZ

Galatasaray, Süper Lig'de üçüncü sezonunu geçiren Gaziantep FK ile 5. kez karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılı takım, rakibi ile daha önce oynadığı 4 maçta 3 galibiyet ve bir beraberlik yaşadı. Söz konusu karşılaşmalarda 10 gol atan Galatasaray, kalesinde ise 5 gol gördü. Cimbom geçtiğimiz sezon evinde 3-1 kazanmıştı.

TAYLAN SINIRDA

Sarı-Kırmızılı ekipte tedavilerine devam edilen Sacha Boey ve Arda Turan, maçın kadrosunda yer alamayacak. Ayrıca Taylan Antalyalı sarı kart sınırında bulunuyor. Bugün bir sarı daha görmesi halinde durumunda 12'nci haftadaki Fatih Karagümrük maçında forma giyemeyecek.