Sergen Yalçın’dan Larin’e özel görev

Geçen sezon Hatayspor'la deplasmanda oynanan ve 2-2 sona eren mücadelede 1, Vodafone Park'ta yapılan ve 90 dakikası 7-0 tamamlanan müsabakada ise toplamda 4 gol atan Kanadalı futbolcu, yine Hatay filelerini boş geçmemeye çalışacak. Kariyerinde 2 maçta 5 gol attığı bir takım bulunmayan Larin, etkili formunu Akdeniz Bölgesi ekibi karşısında sürdürüp Kara Kartal'ı zorlu deplasmandan zaferle çıkarmaya çalışacak.

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