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Sergen Yalçın'dan Larin'e özel görev

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Giriş Tarihi: 30.10.2021
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Sergen Yalçın’dan Larin’e özel görev

Galatasaray derbisinde yaptığı dubleyle yeniden yükselişe geçen Cyle Larin, bugün oynanacak Hatayspor karşılaşmasında Michy Batshuayi’yle birlikte takımın hücum hattındaki en önemli ismi olacak.

Geçen sezon Hatayspor'la deplasmanda oynanan ve 2-2 sona eren mücadelede 1, Vodafone Park'ta yapılan ve 90 dakikası 7-0 tamamlanan müsabakada ise toplamda 4 gol atan Kanadalı futbolcu, yine Hatay filelerini boş geçmemeye çalışacak. Kariyerinde 2 maçta 5 gol attığı bir takım bulunmayan Larin, etkili formunu Akdeniz Bölgesi ekibi karşısında sürdürüp Kara Kartal'ı zorlu deplasmandan zaferle çıkarmaya çalışacak.

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