Trabzonspor'da Gervinho'nun çapraz bağları koptu! Yıldız oyuncunun sezonu kapattığı iddia edildi
Lider Trabzonspor evinde konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 2-1'lik skorla geçti. Bordo mavililerde maçın henüz 10.dakikasında sakatlanan Gervinho'nun çapraz bağlarının koptuğu iddia edildi. Yıldız oyuncunun çekilecek MR sonrası durumu netliğe kavuşacak.
Süper Lig'in 11.haftasında kendi evinde Rizespor'u ağırlayan Trabzonspor'da Gervinho karşılaşmanın 10.dakikasında sakatlandı.
Bordo mavililer karşılaşmanın 10.dakikasında atağa kalktığı sırada Hamsik'in çizgiye gönderdiği topa yetişmeye çalışan Gervinho acı içerisinde yere yığıldı. Dizini tutan Gervinho karşılaşmaya devam edemezken yerine Cornelius dahil oldu.
ŞİDDETLİ AĞRI HİSSETTİ
Gervinho oyun alanını sedye ile terk etti. Gervinho'nun dizinde şiddetli ağrı hissettiği bildirildi.
ÇAPRAZ BAĞLARI KOPTU
Öte yandan edinilen ilk bilgilere göre Gervinho'nun sağ diz çapraz bağlarını kopardığı ifade edildi. Hücum oyuncusunun durumu çekilecek olan MR'ın ardından netlik kazanacak.