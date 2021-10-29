Son dakika: Trabzonspor'a Beşiktaş derbisi öncesi peş peşe kötü haberler!
Son dakika spor haberi: Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk eden Trabzonspor'a, önümüzdeki hafta oynayacağı Beşiktaş maçı öncesi peş peşe kötü haber. Maçın 11. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan yıldız Gervinho'nun ardından 21. dakikada sarı kart göre Edgar IE cezalı duruma düştü.
Süper Lig'in 11'inci haftasında Trabzonspor ile Rizespor karşı karşıya geldi. Mücadelenin 11'inci dakikasında bordo-mavililerin yıldız futbolcusu Gervinho sakatlık geçirdi.
YILDIZ FUTBOLCU SEDYEYLE SAHADAN ÇITKI
Tecrübeli futbolcu yaşadığı sakatlık sonrası oyuna devam edemedi. Gervinho'nun yerine Cornelius oyuna dahil oldu. Öte yandan Gervinho saha kenarına istediği sedyeyle soyunma odasına götürüldü. İlk gelen bilgilere göre Fildişili yıldızın sakatlığının ciddi olduğu Süper Lig'in 12. haftasında oynanacak olan Beşiktaş derbisinde oynamasının riskli olduğu belirtildi.
EDGAR IE BEŞİKTAŞ DERBİSİNDE YOK
Nefes kesen Karadeniz derbisinin 21. dakikada Edgar IE'nin eline çarpan top sonrası VAR incelemesi yapıldı. Pozisyonu izleyen hakem Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterdi ve Edgar'a sarı kart gösterdi.
Cezalı duruma düşen 27 yaşındaki stoper, Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.