Son dakika: Trabzonspor’a Beşiktaş derbisi öncesi peş peşe kötü haberler!

Süper Lig'in 11'inci haftasında Trabzonspor ile Rizespor karşı karşıya geldi. Mücadelenin 11'inci dakikasında bordo-mavililerin yıldız futbolcusu Gervinho sakatlık geçirdi.

YILDIZ FUTBOLCU SEDYEYLE SAHADAN ÇITKI

Tecrübeli futbolcu yaşadığı sakatlık sonrası oyuna devam edemedi. Gervinho'nun yerine Cornelius oyuna dahil oldu. Öte yandan Gervinho saha kenarına istediği sedyeyle soyunma odasına götürüldü. İlk gelen bilgilere göre Fildişili yıldızın sakatlığının ciddi olduğu Süper Lig'in 12. haftasında oynanacak olan Beşiktaş derbisinde oynamasının riskli olduğu belirtildi.

EDGAR IE BEŞİKTAŞ DERBİSİNDE YOK

Nefes kesen Karadeniz derbisinin 21. dakikada Edgar IE'nin eline çarpan top sonrası VAR incelemesi yapıldı. Pozisyonu izleyen hakem Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterdi ve Edgar'a sarı kart gösterdi.

Cezalı duruma düşen 27 yaşındaki stoper, Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.