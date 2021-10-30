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Atakaş Hatayspor Beşiktaş maçının hakemi Tugay Kaan Numanoğlu oldu

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Giriş Tarihi: 30.10.2021
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Atakaş Hatayspor Beşiktaş maçının hakemi Tugay Kaan Numanoğlu oldu

Son dakika haberi...Süper Lig'in 11. haftasında bugün oynanacak Hatayspor - Beşiktaş maçının VAR hakemi Tugay Kaan Numanoğlu oldu.

Süper Lig'in 11. haftasında bugün oynanacak Hatayspor - Beşiktaş maçının VAR hakemi Tugay Kaan Numanoğlu oldu.

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