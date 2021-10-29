Fenerbahçe'de Mesut Özil Konyaspor maçında yok
Fenerbahçe'de, İttifak Holding Konyaspor mücadelesi öncesi sakatlık şoku yaşandı. Sarı Lacivertli ekibin Konya deplasmanında oynayacağı bu önemli maçta Mesut Özil'in forma giyemeyeceği açıklandı.
SON DAKİKA HABERİ: Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mesut Özil, İttifak Holding Konyaspor karşılaşması öncesi yapılan son antrenmanda yer almadı.
33 yaşındaki oyuncunun ağrıları nedeniyle kadrodan çıkartıldığı duyuruldu.
FENERBAHÇE KAFİLESİ KONYA'DA
Fenerbahçe, yarın Süper Lig mücadelesinde deplasmanda Konyaspor ile Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynayacağı maç için uçakla akşam saatlerinde Konya'ya geldi.
Teknik Direktör Vitor Pereira'nın da aralarında bulunduğu kafileyi bir grup taraftar çiçeklerle karşıladı.
Tezahüratlar eşliğinde takımı karşılayan taraftarlar futbolculara yoğun ilgi gösterdi.
Sarı lacivertli kafile, daha sonra otobüsle konaklayacağı otele geçti.
Fenerbahçe'nin Konyaspor kafilesinde sakat oyuncular Mesut Özil ile Serdar Aziz ve cezalı Bright Osayi-Samuel yer almadı.
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