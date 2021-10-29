Canlı I Trabzonspor - Çaykur Rizespor canlı anlatım izle! Trabzon ligde farkı açmak istiyor

TRABZON İLK PEŞİNDE

Trabzonspor, Rizespor maçını kazanması halinde bu sezon bir ilki başaracak. Bu sezon ikinci kez üst üste üç karşılaşmayı kayıpsız geçen Fırtına, Rize'yi yenmesi halinde ilk kez üst üste dört maçını kazanmış olacak. Bordo-mavililer ligdeki en uzun galibiyet serisini son olarak geçen sezonun 19 ile 25'inci hafta maçlarını kazanarak elde etmişti.