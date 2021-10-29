Canlı I Trabzonspor - Çaykur Rizespor canlı anlatım izle! Trabzon ligde farkı açmak istiyor
Süper Lig'de 11.hafta heyecanı bu akşam Trabzonspor - Çaykur Rizespor maçıyla başlıyor. Kritik karşılaşmada Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor, Süper Lig'de zirvede yer alıyor. Rizespor ise kritik karşılaşmadan galibiyetle ayrılmak istiyor. İşte maçın muhtemel 11'leri... Maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor ile Rizespor karşı karşıya gelecek.
SAAT 20.00'DE BAŞLAYACAK
Trabzonspor - Rizespor maçı 29 Ekim Cuma günü saat 20:00'de beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.
TRABZONSPOR'UN BÜYÜK ÜSTÜNLÜĞÜ VAR
İki takım arasında geride kalan 40 maçta, bordo-mavililerin galibiyetlerde 26-5 üstünlüğü bulunuyor. 9 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Söz konusu müsabakalarda Trabzonspor 83 gol atarken, Çaykur Rizespor 32 golle karşılık verdi.
AVCI VE HAMZAOĞLU KARŞI KARŞIYA
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ve Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, Süper Lig'de 9. kez karşı karşıya gelecek. İki teknik adam farklı takımların başında 8. kez karşılaştı. Söz konusu maçlarda Avcı 4 kez galip gelirken, Hamzaoğlu ise 1 kez kazandı. 3 müsabaka ise berabere sona erdi.
BİLET FİYATLARI
Vip Platinum 500 TL
Vip Gold 300 TL
Vip Silver 175TL
Batı 100 TL
Doğu – 75 TL
Fırtına 45 TL
Kale Arkası 30 TL
TRABZON İLK PEŞİNDE
Trabzonspor, Rizespor maçını kazanması halinde bu sezon bir ilki başaracak. Bu sezon ikinci kez üst üste üç karşılaşmayı kayıpsız geçen Fırtına, Rize'yi yenmesi halinde ilk kez üst üste dört maçını kazanmış olacak. Bordo-mavililer ligdeki en uzun galibiyet serisini son olarak geçen sezonun 19 ile 25'inci hafta maçlarını kazanarak elde etmişti.
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